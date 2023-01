Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: sarà stupefacente

Nei prossimi anni Alfa Romeo lancerà tante novità per arricchire la sua gamma. La casa automobilistica del Biscione ha promesso almeno un nuovo modello ogni anno a partire dal 2024, quando debutterà l’atteso B-SUV. Tra le tante novità attese sicuramente una di quelle che maggiormente incuriosisce è la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Si tratta della versione top di gamma della seconda generazione di quello che è stato il primo SUV nella storia di Alfa Romeo.

Prestazioni di altissimo livello per la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

La nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2026. L’auto nascerà sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis. Come sappiamo il SUV sarà solo elettrico e a quanto pare il capo del design di Alfa Romeo lo spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos è già al lavoro su questo modello che insieme alla nuova Giulia rappresenteranno ancora per molti anni due punti di riferimento importanti nella gamma della casa automobilistica del Biscione a livello globale.

La nuova Stelvio Quadrifoglio suscita molta curiosità soprattutto dopo le recenti interviste al CEO Jean-Philippe Imparato che ha dichiarato che Alfa Romeo in futuro punterà forte sulla sportività e sulle prestazioni con le sue future auto e in special modo con le versioni Quadrifoglio che continueranno ad essere le top di gamma del Biscione anche in un futuro in cui le sue auto saranno elettriche al 100 per cento.

Di conseguenza ci attendiamo prestazioni davvero super dalla nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che siamo sicuri stupirà molto quando finalmente sarà svelata. Ancora si sa poco di come cambierà il design di questo modello ma siamo sicuri che Mesonero-Romanos saprà accentuare ancor di più il carattere sportivo e premium del SUV top di gamma del marchio del Biscione. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo futuro SUV top di gamma di Alfa Romeo.