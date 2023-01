Peugeot 2008: si lavora all’aggiornamento di metà carriera [FOTO SPIA]

Peugeot ha già avviato il processo di sviluppo della Peugeot 2008. Il piccolo SUV francese subirà un necessario aggiornamento di metà carriera utile a introdurre novità in termini di design, di nuove dotazioni tecnologiche e, soprattutto, di nuovi propulsori. Queste sono le sue prime foto spia.

È giunto quindi il momento per il piccolo SUV di Segmento B di casa Peugeot di sottoporsi a una revisione stilistica, e non solo, di metà ciclo. La Peugeot 2008 gioca un ruolo di primo piano nel competitivo mercato europeo dei SUV di piccoli dimensioni ed è per tale motivo che qualsiasi tipo di cambiamento a cui viene sottoposto è in grado di catturare la nostra attenzione. Il costruttore francese di casa Stellantis ha cominciato quindi lo sviluppo di un importante restyling.

L’aggiornamento di metà ciclo, a questo punto già all’ordine del giorno, consentirà a questa generazione della Peugeot 2008 di affrontare il resto della sua vita commerciale che la attende; un aggiornamento che è stato ora fotografato per la prima volta. Se solo pochi giorni fa si era già vista la nuova Peugeot 2008 destinata al Sud America, ora possiamo apprezzare quelle che sono le prime immagini utili a tracciare un rinnovamento necessario anche per il modello destinato al mercato europeo.

Le foto spia che ritraggono il restyling che interesserà la Peugeot 2008 sono state scattate in Nord Europa

L’avvistamento, in mezzo alla strada e in piena notte, è avvenuto in Nord Europa, più precisamente nella regione scandinava. Lì si stanno svolgendo gli importantissimi test invernali a cui anche l’esemplare di prova protagonista di queste immagini ha preso parte sfoggiando però un camuffamento applicato soltanto alla sezione posteriore. Tuttavia, ciò non significa che la parte anteriore rimarrà invariata dal momento che man mano che avanziamo in questa revisione stilistica, tutto l’esterno della Peugeot 2008 verrà modificato; trattandosi di un restyling, le modifiche si concentreranno immancabilmente anche sulla parte anteriore. In questo caso saranno rivisti i gruppi ottici e anche i paraurti. Inoltre, questa possibilità verrà sfruttata anche per aumentare le opzioni di personalizzazione grazie all’arrivo di nuovi colori per la personalizzazione del design della carrozzeria e dei cerchi ruota; l’esemplare di prova avvistato in Nord Europa è un modello dotato di un tradizionale propulsore endotermico sebbene anche la Peugeot e-2008 elettrica sarà aggiornata.

Se avessimo l’opportunità di dare un’occhiata all’interno di questa nuova Peugeot 2008, saremmo circondati da un ambiente ancora più digitale e chiaramente connesso. Questo sarà possibile grazie all’arrivo di un nuovo sistema di infotainment che permetterà anche di avere anche un quadro strumenti digitale rivisto.

La futura 2008 adotterà anche la tecnologia ibrida MHEV

Sotto il cofano della futura Peugeot 2008 ci saranno altre importanti novità. La nuova tecnologia ibrida leggera a 48 Volt (MHEV) di Stellantis sarà infatti implementata all’interno della futura gamma; conferme in tal senso sono arrivate proprio da parte di Peugeot. Ciò consentirà di ridurre i consumi di carburante e, cosa altrettanto importante, di poter accedere ai vantaggi garantiti alle ibride e alle elettriche.

Alcune indiscrezioni ci dicono invece che difficilmente vedremo ancora motorizzazioni diesel a disposizione della nuova gamma di Peugeot 2008, anche se è troppo presto per fornire reali conferme. E per quanto riguarda l’elettrico a bordo della 2008 interessata dal restyling, i miglioramenti nel suo sistema di propulsione consentiranno di approvare una maggiore autonomia.

Quando arriverà sul mercato? La presentazione di questa nuova 2008 è fissata per la seconda metà di quest’anno. Tuttavia, bisognerà attendere almeno fino al 2024 quando potremo vederla nelle nostre concessionarie.

Foto, Motor.es