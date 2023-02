Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco cosa accadrà anno per anno

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nei prossimi anni saranno protagoniste del settore auto in Europa grazie a Stellantis che intende rilanciare le tre case automobilistiche in grande stile. Nel 2023 la più attiva sarà Fiat che dovrebbe presentare due nuove auto. La prima è di sicuro il B-SUV che sarà prodotto in Polonia e che dovrebbe essere svelato a breve.

Ecco le novità anno per anno di Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Questa auto forse si chiamerà nuova Fiat 600. Il secondo modello potrebbe essere la nuova Fiat Topolino. Per quanto riguarda invece Alfa Romeo non sono previsti lanci di nuovi modelli ma sarà mostrata una nuova concept car di una vettura sportiva che forse in futuro sarà prodotta in edizione limitata. Lancia invece potrebbe fare importanti rivelazioni sul primo modello che debutterà nella sua gamma e cioè la nuova Lancia Ypsilon.

Nel 2024 Fiat farà finalmente debuttare la nuova Fiat Panda che come sappiamo sarà molto diversa dal modello attuale e aumenterà di dimensioni per spostarsi nel segmento B. L’auto avrà almeno una versione completamente elettrica ma non si escludono versioni termiche. Alfa Romeo invece porterà sul mercato un modello molto importante e cioè il nuovo B-SUV che non ha ancora un nome ma che diventerà in breve tempo il modello più venduto tra quelli proposti dal Biscione sul mercato.

L’auto sarà molto apprezzata da chi amava Giulietta e MiTo come anticipato dal numero uno della casa milanese il CEO Jean-Philippe Imparato. Lancia finalmente farà debuttare la nuova Ypsilon che verrà prodotta in Spagna su piattaforma CMP e che segnerà il ritorno del brand in Europa in paesi quali Belgio, Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi.

Il 2025 dovrebbe essere un anno molto interessante. Infatti Fiat dovrebbe svelare il nuovo SUV che prenderà il posto di Tipo e che secondo alcuni si potrebbe chiamare nuova Multipla. Questa auto sarà fortemente imparentata con la nuova Citroen C3 Aircross. Alfa Romeo invece lancerà sul mercato il primo modello solo elettrico. Si dovrebbe trattare della seconda generazione di Giulia che potrebbe sorprendere molto a livello di design. Lancia nel 2025 non offrirà nuovi modelli.

Altro anno molto interessante sarà il 2026. Se per Fiat non dovrebbero esserci particolari novità a parte qualche aggiornamento, Alfa Romeo svelerà la nuova generazione di Stelvio, anche in questo caso la vettura tornerà ma solo in versione 100 per cento elettrica. Lancia invece svelerà il suo nuovo crossover lungo 4,6 m che sarà prodotto a Melfi e forse si chiamerò Lancia Beta.

Nel 2027 Alfa Romeo lancerà la sua nuova ammiraglia che potrebbe chiamarsi Alfetta o GTV e avere le sembianze di una berlina o comunque di un mix tra un crossover e una berlina. L’auto sarà sviluppata negli USA e prodotta in Italia. Sempre lo stesso anno arriverà la nuova generazione di Fiat 500.

Nel 2028 Lancia svelerà finalmente la nuova Delta, una vettura tra le più attese tra quelle che saranno lanciate in futuro dai marchi di Stellantis. Alfa Romeo potrebbe svelare la nuova generazione di Tonale che sarà solo elettrica e non si esclude un nuovo modello di Segmento E.