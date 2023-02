Nuova Fiat 600: a giorni il primo teaser?

Si parla da tempo della nuova Fiat 600 il cui debutto dovrebbe avvenire entro la metà del 2023. Secondo indiscrezioni del sito Passione Auto Italiane a breve potrebbero esserci novità importanti a proposito di questo atteso modello. Il sito ipotizza che il prossimo 22 febbraio, giorno in cui il gruppo Stellantis svelerà i risultati finanziari relativi all’anno 2022, potrebbe esserci qualche sorpresa relativa al nuovo modello. Magari sarà semplicemente confermato il nome, dato che per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito.

Stellantis potrebbe rivelare qualche succulenta anticipazione relativa alla nuova Fiat 600 nella giornata di mercoledì

Ma ovviamente non si può nemmeno escludere che vengano rivelate novità ancora più importanti se non addirittura qualche immagine teaser. Del resto dovrebbe mancare davvero poco alla sua rivelazione ufficiale e dunque Stellantis potrebbe fare come l’anno scorso quando anticipo l’1 marzo con un teaser l’aspetto di Jeep Avenger che poi fu svelato del tutto nei mesi successivi.

Ricordiamo che la nuova Fiat 600 sarà un SUV compatto in stile 500X ma che ricorderà anche la nuova 500 soprattutto per quello che concerne la parte anteriore. L’auto dovrebbe avere misure piuttosto compatte come la Avenger. Si parla infatti di una lunghezza intorno ai 4,1 m. La piattaforma che verrà utilizzata per questa auto sarà la CMP che sarà usata anche per il futuro B-SUV di Alfa Romeo oltre che per la stessa Jeep Avenger. Come la vettura di Jeep anche la nuova auto di Fiat avrà una versione elettrica che avrà lo stesso motore e la stessa autonomia del SUV entry level di Jeep.

Nuova Fiat 600

L’avvio della produzione della nuova Fiat 600 dovrebbe avvenire in estate con le prime consegne che dovrebbero verificarsi nel corso del prossimo autunno. Vedremo dunque se nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più a proposito di questo veicolo di Fiat o se ci sarà ancora da attendere un po’. Qui ci mostriamo un recente render del designer Tommaso D’Amico tratto da un video nel suo canale di YouTube.