Nuova Lancia Ypsilon 2024: ecco cosa è emerso fino ad ora

Nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà la prima grande novità per quanto concerne la gamma della casa automobilistica italiana che il gruppo Stellantis proverà a rilanciare nei prossimi 10 anni come marchio premium al pari di Alfa Romeo e DS Automobiles. La vettura sarà abbastanza diversa dal modello attuale. Innanzi tutto adottando la nuova piattaforma STLA Small crescerà di dimensioni sfiorando i 4 metri di lunghezza.

Ecco cosa è emerso fino ad ora a proposito della nuova Lancia Ypsilon 2024

Nuova Lancia Ypsilon 2024 avrà un design molto diverso dal modello attuale. Ritroveremo in questa auto alcuni degli elementi mostrati dalla casa piemontese in occasione del recente Lancia Design Day dello scorso 28 novembre. In particolare ci saranno linee di design meno tondeggianti e più squadrate. Il concept mostrato dalla casa italiana in quella occasione ispirerà in particolare il frontale della nuova Ypsilon che molto probabilmente sarà prodotta in Spagna a Figueruelas a partire dal primo trimestre del 2023.

Lo stile sarà più sportivo e fatto per piacere ad un pubblico più vasto rispetto al modello attuale. Questa vettura avrà calandra a calice retroilluminata. Anche il suo interno sarà molto diverso da quello della attuale generazione con un miglioramento delle rifiniture, l’adozione di materiali di maggiore qualità e tecnologia più sofisticata anche se comunque sempre facile da usare.

Per quanto riguarda i motori, la nuova Lancia Ypsilon 2024 arriverà sul mercato anche con una versione completamente elettrica con autonomia di 400 km. Questa non sarà però l’unica versione disponibile. Infatti la gamma comprenderà anche versioni ibride e a benzina. Solo con il restyling del 2028 la versione elettrica rimarrà l’unica della gamma della vettura.

Si dice inoltre che entro il mese di aprile del 2023 potrebbe essere fatta qualche ulteriore importante rivelazione sul design di questa vettura. Il primo paese in cui arriverà sarà l’Italia nel primo trimestre del 2024, a seguire entro metà anno il debutto anche in Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio.

Questo segnerà il ritorno di Lancia in Europa dopo alcuni anni di assenza. Successivamente non si esclude che le vendite possano essere estese anche ad altri mercati come ad esempio il Regno Unito. Molto dipenderà da quella che sarà l’accoglienza per l’auto nei primi mercati in cui arriverà.

