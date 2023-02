Maserati metterà al centro il cliente e punterà sul made in Italy

Nel corso di una recente intervista concessa alla stampa italiana, il numero uno di Maserati l’amministratore delegato Davide Grasso ha parlato del futuro della casa automobilistica del Tridente. Grasso ha detto che Stellantis punta forte su questo marchio che vuole rilanciare in grande stile con un investimento che ad oggi è arrivato a 2,5 miliardi di euro ma che continuerà nei prossimi anni.

Per il suo rilancio Maserati punterà sempre più su made in Italy e sulle esigenze dei clienti

Grasso ha ribadito che Maserati non punta più sui volumi come accadeva fino a qualche anno fa ma sulla redditività. Quindi meno modelli ma più redditizi puntando su esclusività, personalizzazioni e versioni speciali. Al centro di questo progetto di rilancio del marchio viene messo il cliente. Infatti tutte le recenti auto lanciate dalla casa automobilistica di Modena sono state pensate proprio per soddisfare quelle che sono le esigenze dei clienti del brand. Dalla MC20 al recente SUV di segmento D Grecale fino alla nuova GranTurismo che entro fine anno sarà raggiunta anche dalla nuova GranCabrio.

Maserati il prossimo anno lancerà il Grecale Folgore che sarà prodotto sempre a Cassino poi toccherà alla nuova generazione di Quattroporte con l’ammiraglia del marchio che sarà ripensata per essere ancora più esclusiva e unica. Inoltre si punterà forte sull’italanità considerata un aspetto fondamentale per il futuro del marchio di lusso. Sempre nel 2024 per festeggiare il centenario del marchio sarà lanciata Project 24 una versione da pista della MC20 in tiratura limitata.

Insomma profitti e lusso sono i nuovi punti di riferimento di Maserati. Insomma tanta carne al fuoco per la casa automobilistica modenese che nei prossimi anni dunque avrà un ruolo fondamentale all’interno del gruppo Stellantis come unico marchio di lusso dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares. Vedremo dunque già a partire dai prossimi mesi che novità arriveranno per il Tridente.