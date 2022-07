Maserati svela Project24: versione da corsa da 740 CV della M2C20

Maserati presenta Project24, un’auto sportiva in edizione limitata per portare le capacità illimitate del marchio a un nuovo livello. Si tratta di una vettura realizzata appositamente per le corse che eredita le caratteristiche specifiche della Maserati MC20, arricchendola di caratteristiche inedite e della tecnologia più avanzata.

Ecco la nuova Maserati Project24

Il motore V6 avanzato Nettuno aggiunge nuovi Turbocompressori per aumentare la sua potenza a 740 CV grazie a due nuovi turbocompressori. I freni in carboceramica sono ottimizzati per le corse e sono dotati di dispositivi di sicurezza approvati dalla FIA.

Il peso di questa nuova Maserati sarà sotto i 1.250 kg. La perfetta combinazione di potenza e leggerezza rende l’auto sbalorditiva con un rapporto peso/potenza di circa 1,69 kg/CV. Disegnata dal Centro Stile, Maserati Project24 ha un look completamente nuovo.

Questa volta, il design Maserati spinge il confine al limite senza gli ostacoli che normalmente si vedono nelle auto da corsa. Il risultato è qualcosa di mai visto prima, che unisce la bellezza a una vera capacità sportiva per diventare un manufatto da collezione.

Maserati Project24 è un simbolo di esclusività e offrirà servizi unici, comprese esperienze specifiche e supporto all’avanguardia solo per i proprietari di Project24.

Annunciando l’auto, Maserati ha dichiarato: “Questa volta, il design Maserati spinge i confini al limite, libero dai vincoli che di solito si vedono in un’auto da corsa. Il risultato è qualcosa di mai visto prima, che unisce bellezza e genuina capacità sportive per diventare un oggetto da collezione classico istantaneo.

“Maserati Project24 è l’emblema dell’esclusività e offrirà una gamma unica di servizi, tra cui esperienze specifiche su pista e supporto all’avanguardia, esclusivamente per i proprietari di Project24″.

Maserati Project24 sarà venduto in numero limitato, anche se il numero esatto di unità e il prezzo devono ancora essere annunciati. Maserati dovrebbe rivelare completamente il nuovo modello entro la fine dell’anno.

