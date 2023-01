Ram 1500 Revolution avrà anche una versione Range-Extender

Ram Trucks ha svelato il suo nuovo Ram 1500 Revolution BEV Concept al CES la scorsa settimana, dando uno sguardo chiaro al suo futuro pick-up elettrico a grandezza naturale che sarà svelato entro la fine dell’anno. Sebbene il veicolo sia etichettato come concept, anticipa accuratamente il modello di produzione che verrà lanciato nel 2024 come concorrente per Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Tesla Cybertruck e altri pickup elettrici.

Ram 1500 revolution BEV avrà anche una versione Range Extender lo avrebbe confermato Tavares

La casa automobilistica non ha rivelato alcun dettaglio sul gruppo propulsore, i dati sulle prestazioni o l’autonomia, ma a differenza dei suoi concorrenti, il pickup BEV 1500 Revolution di Ram otterrà anche una variante con range extender. Car and Driver riporta che il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, lo ha confermato in una tavola rotonda dei media alla vigilia del CES 2023 , senza fornire troppi dettagli. Il dirigente ha affermato che il propulsore range extender sarà offerto come opzione per il Ram 1500 Revolution BEV, che sarà completamente elettrico di serie.

La conferma di Tavares arriva dopo che il CEO del marchio Ram Mike Koval Jr. ha dichiarato a EV Pulse nel febbraio 2022 che era in fase di sviluppo un Ram 1500 EV con un range extende. All’epoca, descrisse la versione range extender come “sconvolgente per la classe”, senza fornire alcun dettaglio. Un range extender è in genere un motore a combustione interna – benzina o diesel – che può fungere da generatore per ricaricare la batteria di un veicolo elettrico in movimento. Oltre a ridurre l’ansia da autonomia, può anche aiutare con il problema della ridotta autonomia dei veicoli elettrici durante il traino.

Ram 1500 Revolution

Un range extender non è attualmente un’opzione su altri pickup elettrici, sebbene Ford Motor Company abbia brevettato un range extender rimovibile montato sul letto per l’F-150 Lightning nel 2020 ; deve ancora lanciarlo. Tornando al Ram 1500 Revolution BEV, il CEO di Ram Mike Koval Jr. ha dichiarato a The Drive che il camion solo elettrico rimane la massima priorità. Ha anche notato che si stanno prendendo in considerazione altre soluzioni elettrificate per aiutare a differenziare il pickup Ram elettrico dalla concorrenza, non appronfodendo però quali.

Potremmo non dover aspettare troppo a lungo per ottenere maggiori informazioni sul range extender del Ram 1500 Revolution. Ciò potrebbe accadere tra un paio di mesi, quando Koval Jr. afferma che debutterà una versione pronta per la strada del concept EV.