Maserati rinnova la partnership con The I.C.E. St. Moritz

È con piacere che Maserati annuncia il rinnovo della sua partnership con The I.C.E. St. Moritz – International Concours of Elegance, in programma nella suggestiva cornice del lago ghiacciato di St. Moritz, dove le più iconiche vetture classiche danno appuntamento a una platea internazionale fatta di collezionisti, entusiasti estimatori delle quattro ruote, e jet set più stiloso.

Due giornate di evento all’insegna di lusso ed eleganza, con il lago a fare da palcoscenico per una esposizione a cielo aperto, che celebrerà le auto d’epoca come autentiche opere d’arte. Ammirate dal pubblico per la loro bellezza e storia, saranno le vere protagoniste mentre i collezionisti avranno la fortuna di vivere un’esperienza unica al volante dei loro ruggenti gioielli d’antan sul tracciato innevato, sotto lo sguardo attento di una prestigiosa giuria.

Maserati Grecale Mission from Mars

Maserati: il Tridente parteciperà all’edizione 2023 del concorso svizzero

Maserati porterà in quota la sua passione e la sua importante eredità classica, presentando straordinari capolavori del passato: la monoposto Maserati 420M/58 Eldorado, esemplare unico, costruita appositamente per la seconda edizione della 500 Miglia di Monza nel 1958; l’intramontabile 3500 GT Vignale Coupé; e la leggendaria Mistral, che nel 1963 ha inaugurato la tradizione del Tridente di nominare le sue automobili come i venti più popolari.

La casa automobilistica modenese sarà inoltre presente con la sua selezione moderna di “sculture a motore”, disegnate da Klaus Busse – Head of Design di Maserati e membro della giuria di The I.C.E.

Il Maserati Grecale catalizzerà l’attenzione nella sua futuristica one-off edition “Mission from Mars”, in buona compagnia della MC20 Cielo Fuoriserie. Per finire, ci sarà la nuovissima e potente GranTurismo Trofeo e la GranTurismo Folgore completamente elettrica, manifesto del futuro del brand e la prima vettura 100% elettrica del Tridente.