Maserati GranTurismo Folgore: livrea da corsa per la prima elettrica del Tridente

Maserati, il prestigioso marchio italiano di auto di lusso, si unisce alla griglia di partenza della nona stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship.

In collaborazione con il team MSG Racing, vicecampione in carica, il brand gareggerà in questa competizione all’avanguardia nello sviluppo tecnologico, dove le più grandi case automobilistiche e i talenti emergenti del motorsport internazionale si danno battaglia.

Maserati GranTurismo Folgore: la nuova EV debutterà al fianco della Tipo Folgore

Per celebrare l’era elettrica e l’importante traguardo del primo E-Prix dell’anno presso l’Autodromo Hermanos Rodriguez, Maserati ha deciso di unire passato, presente e futuro attraverso la Maserati GranTurismo Folgore. La prima Maserati 100% elettrica della storia si presenta con una speciale livrea che omaggia le vittorie conquistate e tutti i piloti del marchio che saliti sul podio.

La GranTurismo Folgore si affiancherà alla Tipo Folgore, pronta a scrivere la storia più moderna del Tridente in pista. Edoardo Mortara e Maximilian Günther, piloti del Maserati MSG Racing Team, sono stati annunciati a novembre dello scorso anno. In quell’occasione, la livrea della monoposto Gen3 è stata rivelata ai fan del produttore modenese nella suggestiva cornice di Piazza Grande a Modena.

Questa partecipazione di Maserati alla Formula E rappresenta un importante passo verso un futuro sempre più sostenibile per il marchio, dimostrando che l’innovazione tecnologica e la performance possono coesistere con l’attenzione all’impatto ambientale. Non ci resta che attendere l’inizio del campionato per vedere il Tridente al via e scoprire quali sorprese ci riserva la Maserati GranTurismo Folgore.

Ricordiamo che la GT Folgore è una versione 100% elettrica dell’ultima generazione della GranTurismo. La sua concezione è una sfida degli ingegneri della casa automobilistica italiana per dimostrare che una vettura sportiva di lusso può essere alimentata solo dall’energia elettrica e mantenere le prestazioni elevatissime.

La Maserati GranTurismo Folgore è dotata di un sistema di propulsione completamente elettrico che eroga una potenza di oltre 800 CV e una coppia di oltre 1000 Nm. La velocità massima è di 300 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h è di soli 2,5 secondi.