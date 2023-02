Alfa Romeo: ecco quale potrebbe essere il nome della futura ammiraglia

Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà tante novità nella sua gamma. E’ previsto l’arrivo di un nuovo modello ogni anno fino al 2030. Nel 2027 sarà lanciata una nuova ammiraglia, una vettura di segmento E a cui probabilmente seguirà anche un’altra vettura, sempre nello stesso segmento, che arriverà qualche anno dopo. Di questa auto che vedremo nel 2027 sappiamo che sarà sviluppata negli Stati Uniti e pensata per fare bene in quel mercato che rimane il più importante al mondo quando si tratta di auto premium.

Ecco alla fine quale potrebbe essere il nome scelto per la futura ammiraglia di Alfa Romeo

Sappiamo anche che non sarà un SUV ma o una berlina o un mix tra una berlina e un crossover. Questo anche perché il passaggio all’elettrico costringe Alfa Romeo e anche le altre case automobilistiche a ripensare le carrozzerie delle future auto evitando modelli troppo pesanti che potrebbero pregiudicare le prestazioni. Sappiamo anche che l’auto sarà prodotta in Italia e che avrà una versione Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza e prestazioni straordinarie.

Per il momento non è trapelato ancora il nome della futura ammiraglia di Alfa Romeo. Sappiamo però che il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato per le future auto dello storico marchio milanese vuole riportare in vita alcuni nomi che in passato hanno fatto parte della gamma della casa italiana. Ed ecco allora che la stessa cosa dovrebbe avvenire anche per la futura ammiraglia.

Nuova Alfa Romeo GTV

Al momento sul nome si fanno varie ipotesi. Quella che secondo noi rimane la più probabile è che questa auto alla fine possa chiamarsi Alfa Romeo GTV. Infatti la sigla GTV già in passato era stata citata da Imparato. In un primo momento si era pensato ad una vettura che potesse prendere il posto o comunque affiancare la nuova Giulia ma adesso si vocifera che possa invece dare il nome alla futura ammiraglia. Non escludiamo però anche qualche altro nome del passato come ad esempio Alfetta. Vedremo un po’ cosa emergerà in proposito nelle prossime settimane.