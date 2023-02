Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon: la vedremo in futuro? [Render]

Sul web si continuano a fare ipotesi su come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon. L’ipotesi che vi mostriamo è la creazione digitale del designer e artista digitale Sugar Chow meglio conosciuto con il nome d’arte di Sugar Design. In questo render viene mostrata la parte posteriore dell’ipotetica vettura nella versione top di gamma Quadrifoglio.

Un render mostra come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon

Ovviamente il render è stato molto apprezzato dai numerosi fan della casa automobilistica milanese che vedrebbero bene il ritorno in gamma di un modello di questo tipo che potrebbe dare serio filo da torcere alle rivali di BMW, Audi e Mercedes. Se ormai nell’attuale generazione sembra impossibile l’arrivo di questa versione molte più speranze di vedere una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon vi sono con la futura generazione che dovrebbe arrivare entro la fine del 2025.

Questa come sappiamo sorgerà sulla piattaforma STLA Large e arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. A proposito di questo modello Imparato ha confermato che avrà la versione Quadrifoglio al pari di tutte le altre Alfa Romeo che arriveranno nei prossimi anni. Sempre Imparato ha lasciato intendere la possibilità di vedere nella gamma del Biscione vetture che non sia SUV e crossover dicendo che le nuove piattaforme elettriche danno la possibilità di sbizzarrirsi con i tipi di carrozzeria. Questo ovviamente è un un punto a favore del ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon.

Sempre Imparato ha accennato alla possibilità che la futura Giulia possa avere una doppia anima con una versione sportiness e una versione pensata più per le famiglie. Per il momento comunque non ci sono certezze si tratta di semplici ipotesi. Vedremo dunque cosa emergerà in futuro e se davvero ci sarà la possibilità di vedere nella gamma di Alfa Romeo una vettura dallo stile come la nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon.