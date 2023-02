Stellantis e Ferrari lavorano al suono dei veicoli elettrici

Gli appassionati di auto ad alte prestazioni adorano il rombo dei motori V8 e V12. Ma mentre i veicoli che utilizzano questi propulsori iniziano a lasciare il posto ai veicoli elettrici, le case automobilistiche, tra cui Stellantis e Ferrari, scommettono che i clienti vorranno continuare a sentir rombare motori con i veicoli elettrici. Quando ad agosto Stellantis ha presentato la sua Dodge Charger Daytona SRT Concept, il marchio di muscle car ha debuttato con un sistema di scarico per veicoli elettrici, il primo nel settore.

Stellantis e Ferrari stanno lavorando a nuove tecnologie per dare alle future auto elettriche un suono armonioso

Anche la Ferrari sta lavorando a un modo per creare suoni distintivi legati alle prestazioni effettive di un propulsore elettrico, consentendo ai conducenti non solo di sentire ma anche di ascoltare un rombo realistico del veicolo. Gli analisti di Oddo BHF il mese scorso hanno segnalato che il produttore di supercar aveva depositato un brevetto per il suo dispositivo, che potrebbe debuttare nel suo primo modello completamente elettrico in arrivo nel 2025.

Mentre la società ha rifiutato di commentare specificamente il dispositivo, il CEO Benedetto Vigna ritiene che il suono sarà essenziale per qualsiasi Ferrari, comprese quelle alimentate a batteria. Le case automobilistiche hanno da tempo messo a punto il tono emesso dai loro motori a combustione, al punto che gli appassionati di auto possono nominare quella melodia quando una Ford Mustang di una particolare generazione si avvicina o distinguere tra una Lamborghini o una Bugatti che romba.

Non sorprende che gli appassionati di auto che danno una grande importanza al suono emesso dal motore della propria auto siano stati spietati nella loro prima valutazione sul profilo audio simile a quello di un leone di montagna del concept Dodge.

Il capo del marchio di Stellantis Tim Kuniskis ha dichiarato a Motor Trend e Road & Track che gran parte del feedback iniziale sul rombo della Charger Daytona SRT Concept è stato negativo e che Dodge continuerà a perfezionarlo. I suoni distinti su cui stanno lavorando marchi come Dodge e Ferrari sono una posta in gioco molto più alta rispetto all’ingannevole “Fart Mode” di Tesla che fa ben a ridere e poco altro.

Le case automobilistiche ad alte prestazioni avranno il loro bel da fare per invogliare i clienti a passare a un nuovo tipo di trasmissione che probabilmente renderà i veicoli ancora più costosi. Ricordiamo che poiché i veicoli elettrici si sentono a malapena quando vanno lentamente, le autorità di regolamentazione in Europa, Stati Uniti e Cina hanno richiesto che siano dotati di un sistema audio integrato che allerta ciclisti e pedoni.