Dodge Charger Daytona SRT Concept: svelata la muscle car 100% elettrica

Dodge sta compiendo un gigantesco passo avanti verso un futuro elettrificato con la presentazione della Dodge Charger Daytona SRT. Si tratta di un concept che reinventa ciò che può essere un veicolo elettrico.

La Charger Daytona SRT Concept offre uno sguardo al futuro 100% elettrico del marchio americano attraverso un veicolo che offre l’esperienza di guida tipica di una Dodge, sembra una Dodge e suona come una Dodge.

Dodge Charger Daytona SRT Concept: ecco il veicolo che anticipa le future muscle car elettriche del marchio

La concept car elettrica a due porte è stata presentata nelle scorse ore durante l’M1 Concourse di Pontiac (Michigan), nel terzo giorno della Dodge Speed ​​Week. La Dodge Charger Daytona SRT Concept mette da parte il noioso paradigma sui BEV e lo sostituisce con un veicolo elettrificato diverso da qualsiasi altro visto fino ad oggi.

Alla base della Charger Daytona SRT Concept c’è un nuovo sistema di propulsione che offre prestazioni che superano il famoso motore Hellcat, accompagnato da un sound di scarico primo nel settore.

Il moderno stile esterno del concept a zero emissioni incorpora sottili spunti stilistici tipici del brand di Stellantis, superando anche gli obiettivi aerodinamici. Gli elementi del design degli interni si collegano per creare un’esperienza coinvolgente incentrata sul guidatore attraverso suoni, display e funzioni di illuminazione che cambiano dentro e fuori con la semplice pressione di un pulsante.

Il fulcro della Dodge Charger Daytona SRT Concept sono tre caratteristiche rivoluzionarie in attesa di brevetto che riscriveranno le regole del segmento BEV: R-Wing, scarico Fratzonic Chambered ed eRupt.

La prima è un’esclusiva caratteristica di design aerodinamico pass-through che collega il concept con l’iconica Dodge Daytona. La seconda è il primo scarico per veicoli elettrici a batteria del settore che può raggiungere i 126 dB, rendendolo rumoroso come una vettura dotata di motore Hellcat. Infine, la terza è un cambio multi-velocità che offre un’esperienza di cambiata elettromeccanica.

Viene fornita con brevetti, innovazioni e caratteristiche che anticipano le muscle car elettrificate di domani

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha detto che il costruttore americano ha creato la nuova Dodge Charger Daytona SRT Concept per mostrare brevetti, innovazioni e caratteristiche prestazionali che incarnano le muscle car elettrificate di domani.

La Charger Daytona SRT Concept può fare molto di più che guidare il circuito dei saloni automobilistici. Quando si tratta di cicli di prodotti, supera Darwin. Tale vettura non solo definisce dove è diretta Dodge, ma anche le muscle car americane.

Dopo aver presentato il primo veicolo ad alte prestazioni elettrificato del marchio, il Dodge Hornet 2023, è giunto il momento di svelare il futuro di eMuscle del brand con la Dodge Charger Daytona SRT Concept.

Dodge è riuscita a costruirsi nel tempo una reputazione unica come marchio di muscle car americane. Nella corsa per essere più veloce, più veloce e più potente, Dodge sta trasformando la pagina in un nuovo capitolo.

La prima auto elettrica in assoluto del marchio non si chiama Dodge Charger Daytona SRT Concept per coincidenza. Richiama la famosa Charger Daytona, che è stata il primo veicolo a superare i 321 km/h su una pista NASCAR nel 1970.

La concept car offre prestazioni di alto livello grazie a un nuovo sistema di propulsione che si unisce a nomi familiari ad alta potenza come Hemi, Hellcat e Redeye. Il sistema di propulsione Banshee da 800V alimenta la speciale Dodge Charger e offre prestazioni da urlo, rendendo il primo veicolo elettrico di Dodge più veloce di una Hellcat. La trazione integrale standard è la chiave per spingersi oltre le prestazioni delle vetture Hellcat, migliorando allo stesso tempo le capacità in qualsiasi condizione atmosferica.

A bordo c’è la trasmissione eRupt

A differenza dei tipici BEV, la trasmissione a più velocità eRupt del marchio Dodge con cambio elettromeccanico offre punti di cambio distinti. La Charger Daytona SRT Concept vanta anche una funzione push-to-pass PowerShot. Premendo un semplice pulsante sul volante, PowerShot offre una scarica di adrenalina di maggiore potenza per una rapida accelerazione.

Mentre la maggior parte dei Battery Eelectric Vehicle dispone di motori elettrici praticamente silenziosi, la Dodge Charger Daytona SRT Concept emette un ruggito di 126 dB che eguaglia quello della SRT Hellcat.

Questo viene generato attraverso il nuovo impianto di scarico Fratzonic Chambered in attesa di brevetto. La casa americana ha quindi aggiunto uno scarico a un veicolo elettrico. Spinge il suo sound unico attraverso un amplificatore e una camera di sintonia situata nella parte posteriore dell’EV.

La Dodge Charger Daytona SRT Concept presenta un design che accetta la sfida di rivoluzionare l’aspetto di un BEV, offrendo al contempo sottili cenni al passato delle muscle car del marchio. Quel principio di design inizia a manifestarsi davanti, dove l’R-Wing (in attesa di brevetto) ridefinisce il tipico frontale del marchio, mantenendo il profilo tipicamente smussato mentre sviluppa un veicolo più aerodinamico.

L’R-Wing consente all’aria di fluire attraverso l’apertura anteriore, migliorando il carico aerodinamico. Incorporato in questo cofano dalle prestazioni funzionali, l’R-Wing anteriore è fedele ai temi esterni drammatici del brand americano, offrendo allo stesso tempo un design pass-through aerodinamicamente migliorato. Le prese d’aria in fibra di carbonio nascoste su entrambi i lati inferiori forniscono aria.

Ritorna l’iconico badge Fratzog

La Charger Daytona SRT Concept combina un look moderno con una presenza su strada lunga, ampia e sicura di sé. La griglia anteriore spicca con l’illuminazione a croce centrata da un badge Fratzog illuminato di bianco.

Il badge Fratzog a tre punte, originariamente presente sulle muscle car Dodge dal 1962 al 1976, era stato precedentemente utilizzato senza alcun significato o contesto, fino ad ora. Il ritorno di questo logo rappresenta il futuro elettrificato di Dodge e indica il suo costante impegno nei confronti della tradizione di performance, ma con una nuova tecnologia in grado di spingere i limiti ben oltre le auto di oggi.

Semplici dettagli verticali sulla griglia anteriore aggiungono consistenza mentre richiamano l’eredità del marchio, in particolare l’iconica Dodge Charger del 1968. Il concept rappresenta le prestazioni nella sua forma più semplice, esaltata dal nuovo colore Grays of Thunder.

Lateralmente è presente una linea che conferisce un aspetto piantato mentre enfatizza la parte superiore, mantenendo alto il peso visivo. La forma sottile e muscolosa dei parafanghi accentua lo stile della carrozzeria.

I fari sono quasi a scomparsa, nascosti sotto l’R-Wing e integrati perfettamente nella superficie aerodinamica fornendo solo gli elementi funzionali necessari per l’illuminazione anteriore. Sia i gruppi ottici anteriori che quelli posteriori presentano un design a tutta larghezza centrato da un badge Fratzog illuminato in 3D.

Gli elementi di illuminazione esterna sono davvero unici. Anche al buio è possibile riconoscere facilmente la silhouette della Dodge Charger Daytona SRT Concept. Le maniglie delle portiere a filo continuano il design minimalista. I badge Banshee sui parafanghi in alluminio spazzolato annunciano il nuovo sistema di propulsione del concept car.

I cerchi da 21” con razze verniciate contribuiscono ad un’efficienza maggiore e presentano un design simile a una turbina e il logo Fratzog rosso che impreziosisce i bloccaggi centrali. I freni grigi a sei pistoncini forniscono la potenza frenante.

Scopriamo l’abitacolo

Arrivando all’abitacolo del concept di muscle car elettrica, è moderno, leggero e atletico, offrendo un’esperienza incentrata sul guidatore con tutti gli elementi essenziali confezionati in modo coerente.

Il display centrale da 12.3 pollici, il più grande presente in un veicolo Dodge, è inclinato di quasi 10° verso il guidatore mentre il quadro strumenti da 16 pollici è curvo, creando una sensazione avvolgente e focalizzata sul conducente.

Un display head-up da 8 x 3 pollici mostra informazioni aggiuntive sul veicolo dove il conducente ne ha bisogno. Il quadro strumenti e il supporto centrale in colore Ultraviolet con cuciture in blu e argento presentano una linea galleggiante che si estende a croce. Il colore Ultraviolet è presente anche più superfici interne, come la console, le portiere e i sedili, creando un alone che funziona con l’Attitude Adjustment Lighting per migliorare le ombre e le luci.

Una trama parametrica unisce l’interno e fornisce una connessione con l’esterno, continuando l’ispirazione del dettaglio della griglia della Charger del 1968. Il motivo parametrico aggiunge fluidità e scultura, dal quadro strumenti agli inserti delle portiere, sotto la console e proseguendo fino ai braccioli posteriori e alla console posteriore.

La trama interna dinamica ha una qualità tridimensionale che rimbalza la luce ed è reattiva all’ambiente, con linee che si irradiano mentre si spostano all’indietro. L’Ambient Attitude Adjustment Lighting illumina tutto l’abitacolo, giocando con profondità e dimensione.

La grafica simile a un circuito ha origine sul pavimento in fibra di carbonio ed è strategicamente posizionata per circondare gli occupanti, scorrendo sotto i sedili, spostandosi verso la console centrale e il quadro strumenti e tornando al guidatore.

L’esclusiva forma a fulmine sul pedale dell’acceleratore allude al propulsore elettrificato del concept, così come le doppie cuciture Blue Plasma e Silver che circondano tutti gli interni. Le soglie sottoporta in fibra di carbonio sono caratterizzate dalla scritta Daytona bianca illuminata. Quest’ultima è presente anche nella parte superiore destra della cornice centrale.

Le portiere e la console centrale seguono il tema del design scultoreo, includendo solo gli elementi necessari. Un’area di passaggio sotto la console crea una sensazione molto più leggera. Vicino alla console centrale c’è un cappuccio ispirato a un jet da combattimento che si solleva quando si attiva il pulsante di avvio.

C’è un cambio con impugnatura a pistola

L’esclusivo cambio con impugnatura a pistola è ispirato al passato, ma con un’esecuzione moderna, funzionando come se fosse meccanico e garantendo un funzionamento senza sforzo quando si preme il grilletto dell’impugnatura a pistola.

Il nuovo design del volante offre una sensazione più sottile, con una parte superiore e inferiore piatta. Il raggio centrale non è collegato al volante, conferendo a quest’ultimo una sensazione fluttuante.

I paddle sono montati sul volante, con il pulsante PowerShot a destra e i comandi della modalità di guida a sinistra. Come le portiere, il volante è dotato di comandi touch capacitivi. Un logo SRT rosso illuminato illumina il centro del volante.

I sedili offerti dalla Dodge Charger Daytona SRT Concept sono leggeri, ispirati alle corse e dal design sottile, con un inserto che presenta il logo Fratzog. Il motivo unico svanisce mentre viaggia lungo il sedile e riappare mentre scorre verso il centro degli schienali. Gli schienali superiori sono dotati di aperture e imbottiture, i quali offrono una sensazione ariosa e orientata alla gara, mentre trattengono gli occupanti.

Il tetto panoramico in vetro dona una sensazione all’aria aperta, aiutando a coinvolgere i passeggeri posteriori. La trama interna parametrica si estende al padiglione che circonda e accentua l’area vetrata.

Il pavimento in fibra di carbonio e il portellone sono caratteristiche leggere ispirate alle corse mentre l’ampio vano bagagli e i sedili posteriori ripiegabili offrono più spazio di stivaggio rispetto a qualsiasi precedente muscle car Dodge.

Una semplice pressione di un pulsante sul volante consente al guidatore di scegliere tra le modalità di guida Auto, Sport, Track e Drag, modificando istantaneamente la dinamica di guida, le informazioni sul quadro strumenti, i contenuti del display head-up, le prestazioni audio e le caratteristiche dell’illuminazione interna della Charger Daytona SRT Concept.