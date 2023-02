Stellantis annuncia nuovo hub in Polonia per il software

Stellantis espande la sua rete di ingegneria e sviluppo software a otto hub, stabilendo una nuova attività in Polonia. L’hub software polacco avrà fino a 300 lavoratori nell’analisi dei dati e nello sviluppo e convalida del software e sarà situato a Gliwice, vicino a uno stabilimento di produzione del gruppo automobilistico.

Il nuovo hub di Stellantis per il software sorgerà a Gliwice

Stellantis ha stretto una partnership con GlobalLogic Inc., un fornitore di servizi di ingegneria digitale, per reclutare talenti e stabilire rapidamente l’hub software polacco. La posizione dell’hub sfrutta l’esperienza tecnica della regione e le strutture educative di livello universitario, aggiungendo risorse di sviluppo software alle operazioni tecniche esistenti di Stellantis in Europa.

Il team dell’hub software polacco si concentrerà principalmente sullo sviluppo di software di base, sullo sviluppo di applicazioni software, su DevOps e sulla convalida automatizzata. Il team polacco contribuirà alla rete globale di creazione di software che è fondamentale per il lavoro di Stellantis nella creazione di veicoli definiti dal software (SDV) che offrono funzionalità incentrate sul cliente per tutta la vita del veicolo, inclusi aggiornamenti e funzionalità che verranno aggiunte anni dopo che il veicolo è stato fabbricato.

La strategia basata su software del gruppo automobilistico implementa piattaforme tecnologiche di nuova generazione, basandosi sulle capacità dei veicoli connessi esistenti, per trasformare il modo in cui i clienti interagiscono con i loro veicoli e generare 20 miliardi di euro di entrate aggiuntive all’anno entro il 2030.

Stellantis ha ora otto centri di sviluppo software in sette paesi:

Brasile: Pernambuco

Francia: Poissy

Germania: Rüsselsheim

India: Bengaluru e Hyderabad

Italia: Torino

Polonia: Gliwice

Stati Uniti: Auburn Hills, Michigan

Tara Vatcher, Senior Vice President, Software di Stellantis ha dichiarato: “Creare un’infrastruttura all’interno dei nostri veicoli che si adatti facilmente e senza soluzione di continuità per soddisfare le aspettative della persona alla guida è un elemento chiave dell’impegno globale di Stellantis per offrire una mobilità all’avanguardia”.