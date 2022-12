Stellantis è leader nella vendita di auto a basse emissioni in Polonia

Stellantis conferma la sua forte posizione in termini di vendite di auto a basse emissioni (LEV) in Polonia. Dopo undici mesi di quest’anno, Stellantis ha immatricolato un totale di 3.166 veicoli a basse emissioni, quasi il doppio rispetto al 2021 (1.658 unità). Inoltre, ha aumentato la sua quota in questo segmento di mercato dall’11,5 per cento nel 2021 al 15,1 per cento attuale. L’incremento è stato di ben 3,6 punti percentuali.

Stellantis sempre più leader nel mercato dei LEV in Polonia

Stellantis conferma il suo impegno per l’elettrificazione aumentando con successo la quota di auto a basse emissioni nelle vendite dei suoi marchi nel mercato polacco, in linea con il piano strategico dell’azienda Dare Forward 2030″, ha dichiarato Roberto Matteucci, direttore generale di Stellantis in Polonia.

Un mese prima della fine di quest’anno, Stellantis è leader sul mercato polacco in termini di vendite di autovetture con trazione ibrida plug-in (PHEV). Durante questo periodo, la società ha immatricolato un totale di 1.472 auto ibride plug-in (PHEV). Si tratta di 531 auto in più rispetto allo stesso periodo del 2021 (941 unità).

La quota in questo segmento di mercato è stata del 15,2 per cento, ovvero 3,9 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Il leader tra i marchi Stellantis in questo segmento è stata Jeep (499 unità), seguita da Peugeot (357 unità) e Citroën (272 unità). I modelli più popolari con trazione ibrida plug-in nell’offerta di Stellantis sono Jeep Wrangler 4xe Plug-In Hybrid (240 unità), Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid (215 unità) e Peugeot 3008 Hybrid & Hybrid 4 (171 unità).

Stellantis è anche al primo posto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (BEV) completamente elettrici a basse emissioni. Nel periodo da gennaio a novembre di quest’anno, l’azienda ha immatricolato un totale di 508 auto completamente elettriche. Si tratta di oltre otto volte di più rispetto al periodo comparabile del 2021 (61 unità).

Questo risultato ha dato all’azienda una quota del 40,8 per cento in questo segmento di mercato, ovvero 28,7 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. più che dopo undici mesi del 2021 (12,1 per cento). I leader tra i marchi Stellantis in questo segmento sono Opel (192 unità), Fiat Professional (188 unità) e Peugeot (88 unità). I modelli utilitari completamente elettrici più popolari della gamma Stellantis sono Fiat E-Ducato, Opel Vivaro-e e Peugeot e-Expert.

Inoltre, i modelli a basse emissioni dei marchi Stellantis occupano posizioni di primo piano nei rispettivi segmenti. Ad esempio, nel segmento A delle auto a basse emissioni domina la Nuova Fiat 500 elettrica con 275 unità vendute, nel segmento B è leader la Peugeot e-208 (335 unità). Con 64 unità vendute, Opel Combo-e è il numero uno nel segmento C dei furgoni a basse emissioni e Opel Vivaro-e nel segmento D dei furgoni a basse emissioni (150 unità).