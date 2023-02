Maserati intende realizzare auto uniche da zero per clienti speciali

Maserati in futuro punterà sempre di più sulle auto esclusive personalizzate appositamente per i suoi clienti più speciali partendo anche da zero. Davide Danesin, alias Mr. GranTurismo (e futura Quattroporte) a Modena, ha infatti recentemente confermato a TopGear che il brand intende andare oltre il suo programma di personalizzazione Fuoriserie e anche molto velocemente.

Maserati nei prossimi anni punterà sempre di più sulle personalizzazioni e sulle auto one-off create su misura per i clienti

Chi ha in mente la Maserati dei propri sogni e un po’ di soldi da parte, potrebbe finalmente vedere realizzati i propri sogni. Davide Danesin ha citato anche futuri modelli di piccolissimo volume basati sulla gamma attuale, citando come riferimenti la Ferrari Daytona SP3 o la Lamborghini Countach LPI 800-4. Il Project 24, una MC20 trasformata in un’arma da pista da 740 CV, sarà il primo di questi progetti esclusivi. Verrà prodotto in 62 esemplari, il cui prezzo non è stato ufficializzato.

Maserati offre già numerose opzioni di personalizzazione attraverso il suo programma Fuoriserie dedicato, simile alla divisione Mulliner di Bentley, Ad Personam di Lamborghini e Q di Aston Martin. Come dimostrato dai suoi rivali, le costruzioni su misura stanno diventando sempre più popolari e redditizie, spingendo Maserati a entrare in gioco. Dopotutto, il marchio italiano ha una ricca storia con modelli famosi e molte targhette iconiche del suo illustre passato aspettano di rinascere.

Ci aspettiamo che i modelli speciali della casa automobilistica di lusso presentino pannelli della carrozzeria dal design unico basati sulle basi dei veicoli di produzione come la MC20 o la GranTurismo. Ciò significa che potrebbero essere disponibili in forma alimentata da ICE o completamente elettrica, a seconda dei desideri di ciascun cliente.

Accanto a queste one-off, Maserati è interessata anche al lancio di versioni speciali o di produzione molto limitata, realizzate a partire dalle piattaforme di modelli recenti, come la MC20 o la GranTurismo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito a questa novità dalla casa automobilistica del Tridente nel corso dei prossimi mesi.