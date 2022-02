Maserati: tutto quello che c’è da sapere sul programma Fuoriserie

Maserati si trova al centro di una interessante, quanto valida, attività di rilancio. Il 2021, anno del debutto della splendida Maserati MC20, è stato infatti un anno da tenere fortemente in considerazione nella storia recente del Tridente. Ciò perché il costruttore modenese è tornato infatti a garantire utili grazie anche ad un complessivo di consegne passato da 16.900 unità a 24.200 unità nel corso di un anno.

Il risultato più interessante è quindi dovuto all’aver generato utili per 103 milioni di euro, dato che si lascia alle spalle la perdita di 91 milioni di euro patita in precedenza. Si tratta quindi di numeri assolutamente importanti per Maserati che in questo 2022 appena cominciato si appresta ad introdurre sul mercato la nuova Grecale, primo SUV di Segmento D del marchio utile per rimpolpare ulteriormente i volumi totali, e le GranTurismo e GranCabrio che saranno disponibili anche nella versione Folgore completamente elettrica. Nel 2023 arriverà invece la variante Folgore anche per Grecale e la MC20 Cabrio.

Le Maserati diventano su misura col programma Fuoriserie

Tuttavia c’è un ulteriore aspetto sul quale in casa Maserati hanno investito molto. Si tratta del sicuramente interessante programma di personalizzazione che il costruttore fornisce a tutti i suoi clienti, il cosiddetto programma Fuoriserie. In questo modo ogni Maserati può diventare semplicemente un oggetto realizzato su misura, estendendo quindi il catalogo degli optional a disposizione della gamma mediante tre distinte collezioni che permettono ad ogni cliente Maserati di esprimere la propria idea di creatività: Corse, Futura e Sartoria.

Le Maserati che richiederanno il programma Fuoriserie della linea Allestimenti Speciali (Corse e Futura) saranno realizzate sfruttando si i desideri dell’utente, seguendo la tradizionale linea produttiva già utilizzata dal costruttore. Per ciò che riguarda invece chi vorrà pensare ad una Fuoriserie del programma Sartoria, deve sapere che la Maserati “su misura” sarà gestita e realizzata all’interno di spazi appositamente dedicati.

Ogni richiesta del cliente Maserati sarà ragionata da un variegato team composto da ingegneri, designer e specialisti del marketing che compongono la squadra del programma Fuoriserie.

Il Tridente si attende una crescita delle richieste

Sebbene il programma Fuoriserie di Maserati sia attivo da poco tempo, il costruttore si attende una crescita consistente in termini di richieste. Nello specifico si pensa che l’assorbimento degli ordini totali, riferiti al programma Fuoriserie, possa garantire un valore almeno apri al 20% di questi. Chiaramente con percentuali variabili a seconda del modello scelto, con la MC20 che rappresenterà il modello di punta del programma.

Il programma Maserati Fuoriserie, dall’avvio del progetto, ha già prodotto oltre 1.100 ordini speciali compresi quelli garantiti da personaggi molto noti come David Beckham o l’ambassador del marchio ovvero lo chef Massimo Bottura. Sono quindi 600 le Maserati realizzate fino ad ora facenti parte del programma, con forte prevalenza della Levante.

Il programma Maserati Fuoriserie permette di ottenere possibilità di personalizzazione molto variegate e fortemente diversificate, a cominciare da vernici e livree dedicate, cerchi personalizzabili e pinze freno, combinazioni specifiche per gli interni e accostamenti differenti per le cuciture dei rivestimenti. Il capitolo prezzi dice che si può partire da meno di 10mila euro, per ottenere vernici al di fuori del tradizionale catalogo, fino a personalizzazioni specifiche e fortemente caratterizzanti che possono costare fino al 50% del prezzo della vettura.