Ferrari: il CEO Vigna si complimenta con Tesla

Ferrari e Tesla hanno poco in comune, eppure il CEO della casa italiana, Benedetto Vigna ha parlato del marchio americano di veicoli elettrici. Secondo lui, Tesla ha realizzato qualcosa di importante, le cui conseguenze si stanno facendo sentire anche in Ferrari. Le differenze principali sono ovviamente che alla Ferrari piace usare motori a combustione e che costruisce auto in modo più tradizionale.

Il CEO della Ferrari Vigna ha elogiato Tesla per aver dato uno scossone al settore

Eppure Tesla è anche un esempio per un marchio come la Ferrari, afferma Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari. “Il più grande contributo di Tesla all’industria automobilistica è stato quello di scuoterla”, ha detto a Bloomberg. “È stato tutto troppo lento. Tesla ha scosso il settore”. Vigna ritiene che Tesla abbia esercitato pressioni su altre case automobilistiche affinché cambiassero più velocemente. “Tesla ha accelerato i processi e le decisioni, che adesso sono più veloci e possono cambiare più velocemente”.

Quindi ora anche la Ferrari deve “crederci”, perché sebbene una Ferrari elettrica fosse ancora impensabile dieci anni fa, arriverà tra due anni. Vigna cercherà di fare in modo che il DNA della Ferrari non si perda con il passaggio all’uso di motori elettrici. “Dobbiamo assicurarci di poter trarre anche emozioni da questa tecnologia, per dare al cliente qualcosa di unico”.

Entro il 2030, l’offerta completamente elettrica della casa automobilistica dovrebbe costituire il 40 per cento del mix di vendita e le vetture ibride un altro 40 per cento. I modelli con un motore a combustione pura rappresenteranno quindi solo il 20 per cento delle vendite, prevede il marchio. È un bel cambiamento, perché ora le Ferrari ibride rappresentano circa il 20 per cento della gamma e il resto ha solo un motore a combustione interna. Insomma il numero uno del cavallino rampante sembra avere le idee chiare su cosa fare per garantrire alla sua azienda un futuro importante.