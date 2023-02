Maserati conquista punti preziosi all’E-Prix di Hyderabad

Maserati MSG Racing è entrata nella Top 10 nell’E-Prix di Hyderabad con Edoardo Mortara che, con una corsa in rimonta, ha conquistato un punto nella prima gara di un Campionato del Mondo in India dopo 10 anni.

Il team monegasco ha saputo tenere un buon ritmo nelle due sessioni di prova ed è riuscito a entrare nei primi otto con entrambe le vetture al termine di una sessione di qualifica particolarmente caotica.

Maserati MSG Racing in pista a Hyderabad (India)

Maserati: il team monegasco si porta a casa un importante risultato

Mortara ha fatto segnare il quarto tempo nel Gruppo B, riuscendo a entrare nella fase a eliminazione diretta, mentre Maximilian Günther è approdato ai duelli grazie alla cancellazione del tempo del pilota della McLaren Jake Hughes.

Mitch Evans, che avrebbe conquistato la pole, ha sconfitto Günther nelle semifinali mentre il mancato rispetto dei limiti della pista ha comportato la cancellazione del tempo di Mortara, con conseguente esclusione dell’italo-svizzero dalla sessione di qualifica.

In partenza, Günther è riuscito a mantenere la sua quinta posizione mentre al quarto giro un contatto con Nick Cassidy ha costretto Edoardo Mortara a un pit stop per riparare la vettura, dal quale è rientrato in 22ª posizione.

All’11° giro, Maximilian Günther è scivolato in sesta posizione dopo la mancata attivazione dell’Attack Mode, quindi si è trovato imbottigliato nel traffico alla curva 3 a seguito di uno scontro tra le due Jaguar che lo precedevano.

Sfortunatamente precipitato in 16ª posizione, il tedesco ha messo in atto una promettente rimonta mentre anche Mortara iniziava la sua scalata, essendo ora 19°. Una safety car al 23° dei 32 giri previsti ha ricompattato il gruppo, facendo sperare il duo, impegnato nella lotta per risalire, nella possibilità di arrivare a punti grazie alla strategica attivazione ritardata dell’Attack Mode.

Dopo essere passato 11° sotto la bandiera a scacchi, Edoardo Mortara è stato classificato al 10° posto grazie a una penalità assegnata nel post-gara a Sebastien Buemi mentre Günther è arrivato 13°. Il nono Campionato del Mondo di Formula E proseguirà con il primo E-Prix di Città del Capo (Sudafrica) previsto per sabato 25 febbraio 2023.

Le dichiarazioni di James Rossiter e Giovanni Sgro

James Rossiter, Team Principal di Maserati MSG Racing, ha detto che è stato un fine settimana positivo ma difficile, in cui hanno fatto un chiaro passo avanti a livello di velocità, con entrambi i piloti del team Maserati MSG Racing che sono riusciti a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta.

Purtroppo, la fortuna non è stata dalla loro parte durante la gara. Günther ha perso molto tempo rimanendo imbottigliato dopo lo scontro tra Bird e Evans mentre Mortara ha fatto un buon lavoro, riuscendo a rimontare nel corso della gara dopo uno scontro nei primi giri.

Pur avendo avuto un ritmo migliore, devono continuare a lavorare per incrementare ulteriormente le prestazioni.

Edoardo Mortara ha dichiarato che, per quanto gli riguarda, è stato un fine settimana di alti e bassi, ma le sue prestazioni stanno migliorando. Sul giro singolo sono stati sicuramente più veloci, ma la gara è più difficile da valutare a causa del contatto che ha avuto all’inizio.

Ha perso l’ala anteriore e la monoposto non era molto guidabile dopo la riparazione. Tuttavia, in un modo o nell’altro è riuscito a entrare nei primi 10. È chiaro che devono essere più competitivi, ma, quando avranno un fine settimana senza problemi, è sicuro che riusciranno ad ottenere dei buoni piazzamenti a punti.

Maximilian Günther ha affermato che gli è dispiaciuto terminare il fine settimana così. Hanno fatto un bel passo avanti rispetto alle prime due gare della stagione e hanno mostrato un grande ritmo sia in qualifica sia in gara.

Il pilota è riuscito a partire nei primi cinque e la vettura mostrava una grande efficienza a livello di consumo di energia e di ritmo. Sfortunatamente, la sua gara è finita quando Bird e Evans si sono scontrati. L’incidente gli ha relegato nelle retrovie.

È molto deluso dal fatto di non essere riuscito a portare a casa quello che avrebbe potuto essere un grandissimo risultato, ma questo è il mondo delle corse. A volte le cose non girano come vorresti, ma in momenti come questo è importante reagire nel modo giusto, andare avanti e avere fiducia nelle proprie capacità. Il loro momento arriverà e Günther ne è sicuro.

Giovanni Sgro, Head di Maserati Corse, ha detto che Hyderabad gli ha regalato una quarta tappa del campionato del mondo senza precedenti, con una grande qualifica che ha visto entrambe le Maserati accedere alla fase a eliminazione diretta e una corsa molto movimentata, con Edoardo Mortara obbligato a cambiare il musetto all’inizio e Maximilian Günther che, rimasto imbottigliato nel traffico a seguito di un incidente, è retrocesso dalla quinta alla tredicesima posizione.

Il team Maserati MSG Racing ha continuato a spingere e sono riusciti a conquistare dei punti grazie alla 10ª posizione di Mortara. Ora si concentreranno su Città del Capo sfruttando il momento positivo per migliorare ulteriormente e tornare in pista ancora più forti.