Rara Maserati 3200 GT Assetto Corsa all’asta

Una Maserati 3200 GT Assetto Corsa del 2001, con cambio manuale, sarà messa all’asta da Silverstone Auctions nella giornata di sabato 25 febbraio, per l’evento Race Retro Classic and Competition Car Sale 2023. In questa veste, la coupé modenese prese forma in 250 unità, 75 delle quali consegnate nel Regno Unito. L’esemplare in vendita è stato il 19° a finire oltremanica.

Fra i suoi plus, il già citato cambio manuale, molto più ricercato dell’elettroattuato da parte dei collezionisti. Le stime della vigilia non sembrano marziane: si parla di cifre comprese fra 20 mila e 25 mila sterline. Certo, c’è l’handicap della guida destra, ma per somme di quel tenore si comprano auto molto meno interessanti di lei. Come al solito, le offerte si potranno fare in sala, per telefono, in diretta online o tramite delegato.

Molto bello il Grigio Touring scelto per vestire la splendida carrozzeria del modello all’asta, che valorizza ulteriormente le linee firmate da Giorgetto Giugiaro. In totale l’esemplare in vendita ha percorso 37.500 miglia, pari a circa 60.350 chilometri. Questa creatura del “tridente” entrò subito nel cuore degli appassionati. Nacque in un’epoca di rinascita per la casa modenese, entrata nella galassia Ferrari.

Screen shot da video Silverstone Auctions

Per quanti volevano una Maserati 3200 GT ancora più esclusiva fu proposta un’edizione speciale chiamata Assetto Corsa, più orientata al guidatore ed anche più rara. Tre i colori in cui era disponibile: oltre a quello del modello in esame c’erano il Nero Carbonio e il Rosso Mondiale. Le principali modifiche riguardarono le sospensioni, ribassate di 15 millimetri rispetto alla vettura standard, con molle più rigide e una barra antirollio di diametro maggiore.

La caratteristica principale del pacchetto “Assetto Corsa” era l’adozione di un sistema di smorzamento elettronico intelligente che consentiva la regolazione automatica di ogni singola molla a gas in funzione del livello di accelerazione verticale e laterale. Utilizzando una serie di sensori, le sospensioni si regolavano automaticamente fino a 14 diverse impostazioni. Il controllo della trazione poteva essere disattivato.

Nulla cambiava sotto il cofano, dove continuava a pulsare il motore V8 biturbo da 3.2 litri di cilindrata, che erogava 370 cavalli a 6.250 giri al minuto. Da segnalare la presenza di una barra antirollio anteriore più grande, di pneumatici Pirelli P-Zero Corsa a mescola morbida, di pastiglie dei freni da corsa Pagid e di condotti di ventilazione su misura. I cerchi in lega da 18 pollici avevano un forte impatto scenico. Dentro si notavano i sedili in pelle Connolly e la pedaliera sportiva ergonomica.

Tornando all’esemplare in vendita, questa Maserati 3200 GT viene descritta dal venditore come un’auto in condizioni eccellenti. Il video sembra confermarlo, almeno sul piano visivo. Questa creatura del “tridente” è stata curata con tutte le attenzioni possibili ed ha avuto una manutenzione regolare, ben documentata. Il telaio porta il codice identificativo ZAMAA38C000004660, mentre il motore ha il numero 004590.

Fonte | Silverstone Auctions