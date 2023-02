Peugeot 208: primo posto in Europa nel 2022 in termini di vendite

Nel 2022, la Peugeot 208 ha fatto la sua grande rivincita, riportandosi al primo posto come auto più venduta in Europa per la prima volta dal 2007. La compatta francese ha registrato un totale di 206.816 esemplari venduti, con un aumento delle immatricolazioni del 5% rispetto all’anno precedente. La Volkswagen Golf, che aveva mantenuto il primo posto per anni, è stata superata e si è posizionata al quinto posto.

La Dacia Sandero ha conquistato la seconda posizione, confermando il successo ottenuto nel 2021. Il Volkswagen T-Roc, il SUV più venduto nel Vecchio Continente nel 2022, si è posizionato al terzo posto.

Ecco la classifica delle auto più vendute in Europa nel 2022

Peugeot 208: le immatricolazioni nel 2022 sono aumentate del 5%

La Fiat 500, considerando anche la versione full electric, si è posizionata al quarto posto, seguita da Toyota Yaris, Opel Corsa, Hyundai Tucson, Dacia Duster e Renault Clio. Sorprendentemente, Dacia ha posizionato due modelli nella top 10 delle auto più vendute in Europa nel 2022.

Nonostante abbia conquistato il primo posto in alcuni momenti dell’anno, la Tesla Model Y ha terminato il 2022 al 13° posto. La Model 3 ha avuto un anno difficile, passando dal 17° posto del 2021 al 33° posto nel 2022. Tuttavia, le immatricolazioni di auto nuove di Tesla sono aumentate del 38% a 233.307 unità.

Volkswagen è stato il marchio più popolare in Europa nel 2022 con 1.198.296 vendite, superando Toyota che si è posizionata al secondo posto con 766.227. Tuttavia, le vendite del marchio di Wolfsburg sono diminuite del 6% rispetto all’anno precedente mentre quelle del costruttore nipponico sono aumentate dell’8%.

È tra le auto compatte più popolari presenti sul mercato

Parlando un po’ della Peugeot 208, è un’auto compatta prodotta dalla casa automobilistica francese. È stata presentata per la prima volta nel 2012 e da allora è diventata una delle auto più popolari della sua categoria. La 208 è disponibile in diverse varianti, tra cui una versione a cinque porte.

Esteticamente, ha un design moderno e sportivo con linee affilate e una griglia anteriore distintiva. L’interno dell’auto è ben progettato e offre un elevato livello di comfort e tecnologia, tra cui un sistema di infotainment avanzato e diverse opzioni di connettività, tra cui Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda le prestazioni, la vettura è dotata di motori efficienti e potenti, che vanno da un motore a benzina da 1.2 litri a un motore elettrico da 136 CV. La Peugeot e-208 100% elettrica offre un’autonomia di circa 340 km con una singola carica.

In termini di sicurezza, il modello è dotato di una serie di sistemi di assistenza alla guida avanzati, tra cui il controllo di stabilità, l’assistenza alla frenata d’emergenza e l’allerta di cambio di corsia. È stata progettata per essere molto maneggevole e reattiva, con una guida precisa e una eccellente stabilità sulla strada.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Peugeot 208 è stata dotata di numerosi airbag e sistemi di sicurezza attiva per garantire che i passeggeri siano protetti in caso di incidente. Inoltre, ha ottenuto punteggi elevati nei crash test di sicurezza europei, il che la rende un’auto sicura e affidabile per la tua famiglia.

È stata progettata per essere altamente personalizzabile, con una vasta gamma di opzioni di colore e design, nonché una serie di pacchetti di equipaggiamento disponibili per soddisfare le esigenze specifiche dei proprietari.

Inoltre, è un’auto molto efficiente dal punto di vista dei costi, con bassi costi di manutenzione e carburante e una lunga durata. Questo la rende un’ottima scelta per coloro che cercano un veicolo affidabile e conveniente a lungo termine.