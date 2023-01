Peugeot 208 auto più venduta in Francia nel 2022

Nel 2022 le vendite di auto nuove in Francia sono diminuite del 7,83 per cento e sono state pari a 1.529.035 unità, il che dimostra quanto sia grave la situazione sul mercato. L’anno 2021 era già stato infatti molto debole. Questo è il terzo anno consecutivo di stagnazione. Il primo posto nelle vendite in Francia è mantenuto dal gruppo Stellantis, le cui vendite sono però diminuite di ben il 14,7 per cento. Peugeot ha perso il 14,1 per cento delle vendite, Citroën addirittura il 19,8%. Questo è molto, considerando che abbiamo a che fare con il mercato interno del produttore. L’auto più popolare in Francia è la Peugeot 208.

Nel 2022 Peugeot 208 è stata l’auto più venduta in Francia



La vettura della casa automobilistica francese detiene ben il 5,8 per cento della quota di mercato. Questa city car moderna, confortevole e dinamica è disponibile nelle versioni con motore a combustione e 100% elettrica. Al secondo posto in Francia alle spalle di Peugeot 208 si è piazzata Dacia Sandero con un risultato di 64.293 unità e Renault Clio al terzo posto con vendite di 64.012 unità. Sono lontani dalla Peugeot 208, che ha immatricolato lo scorso anno ben 88.812 unità in terra transalpina.



L’auto più venduta in Francia nel 2022, la Peugeot 208 è anche il modello più popolare nelle flotte aziendali. E se non bastasse, la e-208 è nella categoria delle auto elettriche, il modello più venduto tra le aziende. Successo completo per Peugeot, che intende mantenere le sue posizioni proponendo nel 2023 una versione più efficiente della e-208 con un guadagno di potenza del motore di 20 CV (156 CV) e un’autonomia aumentata a 400 chilometri grazie a una batteria con una capacità di 51 kWh. Ricordiamo che la vettura nel corso del 2023 otterrà un restyling insieme al SUV Peugeot 2008.