Peugeot 208: nel 2022 supera Volkswagen Golf ed è l’auto più venduta in Europa

Peugeot 208 è stata l’auto con più unità immatricolate in Europa nel 2022. Lo si evince dai dati presentati da Automotive News insieme all’agenzia di ricerca Dataforce. Nel 2022 sono state immatricolate 199.302 nuove Peugeot 208, il 4,8 per cento in più rispetto al 2021.

Peugeot 208 è stata l’auto con più vendite in Europa nel 2022

La Volkswagen Golf, che era la numero uno nel 2021, ha chiuso al quarto posto nel 2022 con 170.689 consegne. Questo dato rappresenta oltre il 13 per cento in meno rispetto al 2021. Al secondo posto troviamo la sempre più popolare Dacia Sandero. La vettura della casa automobilistica rumena che fa parte del gruppo Renault si è dunque piazzata subito dietro alla Peugeot 208 con 191.499 unità consegnate (+1,3 per cento). Il terzo posto è andato alla Volkswagen T-Roc, di cui sono state immatricolate quasi 175 mila unità nel 2022.

Da segnalare i risultati di Tesla, che ha posizionato la Model Y come auto più venduta nel continente a settembre, novembre e dicembre e la Model 3 come veicolo più richiesto a marzo. Quest’ultimo, inoltre, è stato il secondo best-seller di dicembre solo dietro al SUV del marchio americano. Per Peugeot 208 dunque un ottimo risultato. Era dal 2007 che Volkswagen Golf non veniva battuta in Europa. Anche quella volta fu una vettura della casa automobilistica del Leone a togliere lo scettro alla tedesca: Peugeot 207.

Ovviamente il gruppo Stellantis festeggia questo risultato della Peugeot 208 come uno dei suoi principali successi del 2022. Un anno che ha visto le immatricolazioni del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares in calo del 13,7 per cento rispetto al 2021. Il gruppo è riuscito a piazzare altre tre auto nella top ten delle vetture più vendute in Europa lo scorso anno: Fiat 500, Opel Corsa e Citroen C3.