Nuova Peugeot 3008: un video mostra le sue novità

Con più di sei anni alle spalle, la seconda generazione 3008 è un po’ il decano della Peugeot. In parte grazie a un restyling abbastanza ampio, Peugeot è riuscita a mantenerlo aggiornato, ma dall’arrivo delle nuove 308 e 408 gli anni hanno iniziato a contare. Tuttavia la nuova Peugeot 3008 sembra essere vicina. Nell’attuale gamma Peugeot, la 3008 è un caso particolare per il suo design. La vettura risale all’epoca in cui la precedente 308 era ancora nel pieno della sua vita e la 3008, soprattutto nella parte anteriore, somigliava molto al suo fratellino di allora.

Ecco quale potrebbe essere il futuro design della nuova Peugeot 3008

Un restyling nel 2020 ha portato il 3008 (e il più spazioso 5008) in linea con i nuovi 208 e 508, anche se non molto tempo dopo le nuove Peugeot 308 e 408 hanno fatto un ulteriore passo avanti. Soprattutto il 408 non rende le cose facili per l’attuale 3008. La nuova Peugeot 3008 è già stata protagonista nelle scorse settimane delle prime foto spia e nonostante la copertura particolarmente spessa, è stato possibile vedere che la linea del tetto della 3008 segue l’esempio della 408. Ciò significa che il nuovo 3008 avrà un montante D più dolcemente inclinato rispetto al modello attuale e quindi si scrollerà di dosso in qualche modo le linee tradizionali dei SUV.

Vediamo sempre più SUV di questo tipo e, secondo Peugeot, è essenziale rendere più aerodinamici i modelli alti. L’amministratore delegato di Peugeot, Linda Jackson, ha recentemente dichiarato: “Stiamo tutti cercando modi per render i SUV più aerodinamici. Le silhouette cambiano, perché dettate più dall’aerodinamica”. Ha citato la 408, che secondo lei è una sorta di incrocio tra una berlina e un SUV. Senza dubbio vedremo anche le influenze del 408 e del 308 nei dettagli del design della nuova Peugeot 3008.

Nelle scorse ore un video apparso su Youtube sul canale MV Auto ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello in futuro. Ricordiamo che una delle grandi novità di questa auto sarà la presenza di una versione completamente elettrica che si chiamerà Peugeot e-3008. Il debutto di questa auto dovrebbe avvenire entro fine 2023 anche se la sua commercializzazione partirà quasi sicuramente nel corso del 2024.