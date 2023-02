Nuova Alfa Romeo Giulia: arriverà nel 2025 e rivoluzionerà il mercato [Render]

Nuova Alfa Romeo Giulia è la seconda generazione della celebre berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. La vettura dovrebbe arrivare nel corso del 2025 ed essere la prima auto dello storico marchio milanese ad essere prodotta solo ed esclusivamente in modalità elettrica al 100 per cento.

Caratteristiche straordinarie per la nuova Alfa Romeo Giulia, il Biscione rivoluzionerà il mercato?

La nuova Alfa Romeo Giulia, che qui vi mostriamo in alcuni dei numerosi render che circolano sul web provando ad ipotizzare il suo design, sarà un’auto davvero straordinaria. Alfa Romeo è arrivata in ritardo nel segmento delle auto elettriche ma vuole recuperare il terreno lanciano sul mercato auto di altissimo livello sia in termini di prestazioni che di efficienza e tecnologia.

La nuova Alfa Romeo Giulia in base alla versione avrà potenze che andranno da un minimo di 350 cavalli ad un massimo di 800 cavalli nella versione top di gamma. Inoltre l’auto si ricaricherà in circa 15 minuti e avrà un’autonomia complessiva di circa 700 km. Si tratta di caratteristiche che renderanno questa vettura un modello senza rivali nel segmento premium del mercato auto dove si andrà a collocare.

La nuova Alfa Romeo Giulia dunque rappresenterà una sorta di anteprima di quello che accadrà alla gamma della casa automobilistica milanese nei prossimi anni. Il suo debutto sarà seguito a stretto giro da quello della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2026 e poi di un’ammiraglia nel 2027. Anche queste auto avranno caratteristiche straordinarie in particolare l’ammiraglia che avrà una potenza di oltre mille cavalli e prestazioni record. Con queste auto la casa milanese cercherà di diventare un vero brand premium globale facendo bene anche in mercati difficili come Cina e Stati Uniti. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di queste attese vetture del Biscione nel corso dei prossimi mesi.