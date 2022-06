Stellantis: da Toledo arrivano importanti novità

Nelle scorse ore Stellantis ha annunciato che aprirà il suo quarto centro di assistenza sanitaria e benessere di base a luglio per servire esclusivamente i dipendenti e le loro famiglie, questa volta a Toledo in Ohio. La partnership con ProMedica Health System, con sede a Toledo, mira a risparmiare sui costi dell’assistenza sanitaria e supportare 9.500 lavoratori che vivono entro un raggio di 25 km dalla struttura al 3500 Executive Parkway, a circa 12 km dal suo Toledo Assembly Complex che produce il SUV Jeep Wrangler e il Pickup di medie dimensioni Jeep Gladiator.

Stellantis in partnership con ProMedica Health System apre il quarto centro di assistenza sanitaria

Il centro segue la costituzione, in base al contratto UAW dell’azienda, di strutture simili vicino agli stabilimenti dell’azienda a Belvidere in Illinois, Kokomo in Indiana e Detroit, dove gestisce un centro sanitario con Ascension Michigan. Il contratto UAW non includeva la menzione di una struttura pianificata per Toledo.

Il centro dispone di 13 sale d’esame, otto sale di consultazione, laboratorio e trattamento e un’area di fisioterapia. Fornirà cure preventive e acute, gestione delle malattie croniche, assistenza infantile e pediatrica, servizi sanitari per le donne, servizi di salute comportamentale, coaching nutrizionale e di educazione sanitaria, diagnostica medica avanzata, opzioni di assistenza virtuale e servizi di farmacia limitati.

“Con gli elevati costi sanitari pro capite e le difficoltà per i dipendenti nell’accesso ai servizi di assistenza primaria”, ha dichiarato Tobin Williams, vicepresidente senior per le risorse umane di Stellantis North America, “Stellantis attende con impazienza che ProMedica offra un servizio di facile accesso , esperienza sanitaria personalizzata e distinta.”

