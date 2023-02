Alfa Romeo Tonale: tra le auto finaliste al World Car of the Year 2023

Da pochi minuti si sono saputi i nomi delle auto finaliste del premio World Car of the Year 2023. Tra i modelli in lizza per il più importante premio automobilistico che viene assegnato negli Stati Uniti vi è anche il SUV Alfa Romeo Tonale. Il recente modello della casa automobilistica del Biscione i cui ordini negli Stati Uniti si sono aperti da poche settimane dunque contenderà il titolo ad altre recenti auto. Il premio sarà assegnato in occasione della prossima edizione del New York Auto Show 2023, evento che si terrà ad aprile.

Alfa Romeo Tonale è uno dei modelli finalisti del World Car of the Year 2023 che sarà assegnato al New York Auto Show 2023 di aprile

Alfa Romeo Tonale dunque è una delle finaliste di World Car of the Year 2023 insieme a Kia Niro, Mazda CX-60, Mercedes-Benz Classe C, Nissan Ariya e Z, BMW Serie 2 Coupé e X1, Honda HR-V e Hyundai Ioniq 6. Dunque per Srellantis un’altra buona notizia dopo la vittoria di Jeep Avenger in Europa nel premio Car of the Year 2023. Nel frattempo negli Stati Uniti cresce l’attesa di sapere come stanno andando gli ordini di Tonale che da poche settimane si sono aperti. Il modello è disponibile in quel mercato solo ed esclusivamente nella versione top di gamma Plug-in Hybrid da 280 cavalli. La scelta è stata dettata dalla presenza della gemella nuova Dodge Hornet che ha pure versioni termiche.

Si spera ovviamente che questa concorrenza interna non possa nuocere alle vendite di Alfa Romeo Tonale che di recente ha registrato un aumento della produzione presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano con l’inaugurazione di una seconda linea e il rientro di 1.600 dipendenti che erano in cassa integrazione. A maggio dovrebbero avvenire le prime consegne del SUV ai clienti che in questi giorni stanno ordinando il SUV in Nord America.