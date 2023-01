Nuova Dodge Hornet: primo avvistamento in Italia

La Nuova Dodge Hornet è un grande passo in una nuova direzione per il marchio americano di Stellantis. È un crossover compatto che viaggia su una piattaforma completamente nuova condivisa con Alfa Romeo Tonale, della quale può essere considerata una sorta di gemella. L’auto rappresenta una sorta di nuovo inizio per Dodge mostrando che le auto in futuro non avranno bisogno di 800 cavalli sotto il cofano.

Primo avvistamento in strada in Italia per la nuova Dodge Hornet

La nuova Dodge Hornet viene venduta solo in Nord America. Negli Stati uniti il modello costa $ 31.590 per la GT che è la versione base, mentre i modelli GT Plus più generosamente equipaggiati avranno un prezzo di $ 36.590 prima di iniziare a scavare nell’elenco delle opzioni.

La nuova Dodge Hornet GT e la GT Plus sono entrambe dotate di un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produrrà 268 cavalli e 295 Nm di coppia. Un modello R/T ancora più potente che presenterà un propulsore ibrido plug-in arriverà più avanti nella primavera del 2023 e ne sapremo di più su quell’auto più vicino al suo lancio. A proposito di questo modello segnaliamo che nelle scorse ore è avvenuto il primo avvistamento in strada del veicolo. Le immagini di Gabetz Spy Unit condivise sui social da Walter Vayr mostrano un esemplare giallo ocra del nuovo SUV sosia di Alfa Romeo Tonale sulle strade di Torino.

Ricordiamo che la nuova Dodge Hornet non sarà venduta in Italia ma viene prodotta nel nostro paese esattamente presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove viene costruita anche Alfa Romeo Tonale. Gli ordini registrati negli USA negli ultimi mesi del 2022 fanno pensare che questo modello possa imporsi in quel mercato con la speranza che ciò non crei problemi al modello di Alfa Romeo il cui lancio in USA avverrà agli inizi del 2023.