Alfa Romeo Tonale: raddoppia la produzione a Pomigliano e si attende la Hornet

Come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane è finalmente stata avviata la seconda linea di produzione di Alfa Romeo Tonale presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania. Il SUV del Biscione presentato a febbraio dello scorso anno e sbarcato in concessionaria a giugno dello stesso anno sta ottenendo un grosso riscontro sul mercato come testimoniano gli oltre 35 mila ordini ricevuti dalla casa automobilistica milanese lo scorso anno. Le cose nel 2023 dovrebbero andare ancora meglio visto che il SUV nel frattempo ha debuttato in altri mercati importanti come Stati Uniti e Giappone.

Avviata la seconda linea di produzione di Alfa Romeo Tonale a Pomigliano

Negli Stati Uniti Alfa Romeo Tonale sarà venduto solo in versione ibrida plug-in e gli ordini si sono aperti già da qualche settimana. Le prime consegne in quel mercato avverranno nel corso del secondo trimestre del 2023 forse a partire da maggio. A Pomigliano 1.600 lavoratori sono rientrati dalla cassa integrazione per lavorare alla produzione del SUV del Biscione. Questo in attesa dell’imminente arrivo della gemella di Tonale la nuova Dodge Hornet. La vettura le cui prenotazioni si sono aperte da qualche mese sarà venduta solo ed esclusivamente in Nord America.

Nel frattempo cala leggermente la produzione di Fiat Panda che comunque rimane la vettura più venduta in Italia e che fino al 2026 sarà prodotta a Pomigliano. Lo stabilimento del gruppo Stellantis ha visto aumentare del 34 per cento le unità prodotte lo scorso anno rispetto al 2021. In totale sono state circa 165 mila le auto prodotte nel 2022 a Pomigliano: 145 mila Fiat Panda e 20 mila Alfa Romeo Tonale. Le cose dovrebbero migliorare e non di poco nel 2023. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime settimane da questa importante fabbrica del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA.