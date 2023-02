Lancia presenta la sua nuova corporate identity

Lancia ha annunciato nelle scorse ore il lancio della sua nuova corporate identity, che parte da Milano ed entro la fine di quest’anno sarà implementata sul 50% della rete italiana mentre all’estero si partirà tra un anno per completare il processo entro la metà dello stesso anno, in vista del lancio della nuova Lancia Ypsilon.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha detto che questa nuova corporate identity riflette i quattro i pilastri alla base del piano strategico decennale dello storico marchio torinese: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita che assicura al cliente un’esperienza di acquisto premium.

Lancia, la nuova corporate identity sbarca nelle concessionarie italiane

Lancia: il flagship store di Milano è il primo ad avere la nuova corporate identity

L’azienda è pronta ad accogliere i clienti nei suoi nuovi showroom, eleganti all’esterno e accoglienti all’interno, per far vivere loro un’esperienza user-centric e immersiva, sia online che offline, ricreando una sensazione di home feeling attraverso materiali, colori e cura per il dettaglio ispirati all’architettura e al design italiano degli interni.

Il nuovo concept store Lancia evoca tutti i valori del marchio di Stellantis con un focus particolare sull’eleganza italiana. Caratterizzati da un’architettura moderna, la facciata esterna è di colore scuro e mette in risalto le ampie vetrate luminose e la nuova scritta Lancia posta in alto in posizione ben visibile all’ingresso.

Il nuovo font, lanciato durante il Lancia Design Day, prende ispirazione da una delle eccellenze italiane più legate alla storia del marchio torinese, la moda, firmando il futuro del costruttore per renderlo desiderabile, duraturo e sempre contemporaneo.

Il nuovo concept store viene impreziosito dal grande totem verticale su cui campeggia il nuovo logo Lancia, simbolo della sua nuova era e che ne segna l’ingresso nella mobilità elettrica. L’abbinamento tra tonalità chiare e scure, insieme all’impiego di materiali preziosi, esprime perfettamente la premiumness dell’azienda, assimilando al contempo lo showroom ad un’autentica ed esclusiva dimora italiana.

L’approccio residenziale della struttura è rafforzato dalle aiuole che circondano l’edificio, con aree esterne che diventano un altro chiaro esempio dell’attenzione di Lancia verso l’ambiente e la sostenibilità.

L’arredo interno è stato selezionato con cura

Una volta entrato nello store, il cliente inizia il suo viaggio alla scoperta del mondo Lancia. Circondato da oggetti di arredo selezionati con cura, che rispecchiano la volontà del marchio di offrire un’autentica sensazione di home feeling tipica di una casa italiana. Il tutto valorizzato dalla luce naturale che, attraverso le grandi vetrate, mette in risalto le vetture esposte al centro del salone.

Completano le nuove concessionarie, le zone adibite alla consegna dell’auto acquistata e all’After Sales, sempre in perfetta coerenza con il principio di accogliere il cliente in un’atmosfera accogliente.

Dopo il flagship store di Milano, il progetto di rinnovamento del modello distributivo proseguirà nel secondo trimestre del 2023 in altre città italiane con l’obiettivo di coinvolgere almeno il 50% della rete nazionale entro la fine dell’anno, per raggiungere il 100% entro il secondo trimestre del 2024, in concomitanza con il lancio della nuova Ypsilon, che sarà la prima vettura della nuova era della casa automobilistica torinese.

All’estero, l’implementazione della nuova corporate identity Lancia partirà nel primo trimestre del 2024 e terminerà entro la metà dello stesso anno, coinvolgendo circa 70 punti vendita in più di 60 città europee, in abbinamento agli store dei marchi premium di Stellantis.

All’estero maggiore sarà il focus sul canale di vendita online mentre in Italia varierà caso per caso. Il cliente potrà iniziare il proprio customer journey comodamente da casa, accedendo al configuratore per poi proseguire all’interno dello showroom reale con il supporto professionale degli addetti alle vendite.