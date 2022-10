Nuova Lancia Aurelia Crossover è il nome provvisorio che viene dato al momento alla futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese. Di questa auto sappiamo che sarà lanciata sul mercato dal 2026 e che il suo luogo di produzione sarà lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. La vettura sarà solo elettrica e nascerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Sarà dotata di un’autonomia intorno ai 600 km con una ricarica completa.

Il design della nuova Lancia Aurelia Crossover sarà qualcosa di mai visto prima

Per quanto riguarda le dimensioni della nuova Lancia Aurelia Crossover, si dice che avrà una lunghezza intorno ai 460 cm e sarà parente stretta della nuova Opel Manta che sarà prodotta proprio a Melfi. A proposito di questo modello, si vocifera che la cosa che più di tutte stupirà sarà il suo aspetto. Il CEO di Lancia Luca Napolitano nei mesi scorsi ha detto che questa auto avrà un design mai visto prima che è anche difficile da descrivere dato che non si possono fare paragoni con modelli presenti attualmente sul mercato.

Molto probabilmente la nuova Lancia Aurelia Crossover darà il via ad un nuovo segmento di mercato. Ultimamente l’auto è stata paragonata alle recenti Peugeot 408 e Citroen C5 X. In realtà però si dice che lo stile di questa auto sarà diverso da quello di queste vetture. Qualche indizio su questa auto potrebbe arrivare già entro la fine del prossimo anno. Staremo a vedere cosa emergerà in proposito.

Ricordiamo che Lancia è considerato da Stellantis uno dei tre brand premium del gruppo insieme a DS Automobiles e Alfa Romeo. Nei prossimi anni il marchio italiano sarà rilanciato con tre nuovi modelli. Infatti oltre alla nuova Lancia Aurelia crossover che arriverà nel 2026, sono previsti nel 2024 la nuova Lancia Ypsilon e nel 2028 la nuova Lancia Delta.

