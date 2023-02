Prosegue lo sviluppo della Ferrari 499P: nuovi test a Sebring

È sempre più vicino l’appuntamento di apertura della nuova stagione del WEC, in programma il 17 marzo prossimo quando si svolgerà la 1000 Miglia di Sebring. Una data utile a formalizzare il ritorno del Cavallino Rampante nelle corse di durata, in forma ufficiale, al rientro nella classe regina (la LMH) con la nuova Ferrari 499P. Un dato che spinge gli uomini del costruttore di Maranello, capitanati da Antonello Coletta, a proseguire lungo il fitto programma di test che interessa proprio il prototipo del Cavallino Rampante.

Solamente una decina di giorni fa, la Ferrari 499P era apparsa a Sebring con la volontà di mettere a punto ulteriori chilometri di test su un tracciato che possiede uno fra i nastri di asfalto più insidiosi dell’intero programma mondiale e utile anche per prendere confidenza con le insidie che si ritroveranno davanti i piloti di casa Ferrari proprio in apertura della stagione.

Foto di Dailysportscar / Joe Martin

Come era apparso evidente, la due giorni di test di fine gennaio hanno rappresentato un arco temporale necessario per familiarizzare col tracciato di sei chilometri ovvero una prima fase di un programma che ha riportato a Sebring la Ferrari 499P anche in queste ultime ore.

L’equipe del Cavallino Rampante, e la Ferrari 499P, era rimasta a Sebring

A dire il vero, come facilmente ipotizzato, la compagine di Maranello, compresa la Ferrari 499P, era rimasta a Sebring con l’intenzione di partecipare successivamente alla sessione collettiva di test in programma a Sebring a inizio marzo. Prosegue quindi l’attività di test per non lasciare nulla al caso; si affronta così l’ultima fase di uno sviluppo cominciato forse dopo qualche altro competitor, ma comunque forte di una programmazione particolarmente fitta e imponente.

Sebring si conferma quindi un vero e proprio epicentro del lavoro promosso dal costruttore di Maranello in virtù delle caratteristiche peculiari che si ritrovano lungo il suo nastro di asfalto, ma soprattutto anche per garantirsi una concreta conoscenza del tracciato che aprirà la stagione di ritorno nell’Endurance che conta.

Come già accaduto a fine gennaio, e come ci mostrano queste immagini, il team del Cavallino Rampante e della AF Corse è tornato al Sebring. Il test team di Ferrari e AF Corse è tornato al Sebring International Raceway per completare questo secondo test privato col supporto di Triarsi Competizione che è stata la squadra locale incaricata di fornire supporto logistico alla compagine italiana, oltre che di portare materialmente in pista la Ferrari 499P. Un tracciato che al momento dell’arrivo in pista risultava bagnato, condizione che potrebbe risultare di notevole interesse al Cavallino Rampante.

Il Cavallino Rampante vuole essere al top alla 1000 Miglia di Sebring

Come già avvenuto durante il primo test a Sebring, saranno presenti anche stavolta tutti e sei i piloti ufficiali del programma Ferrari LMH che si alterneranno ai comandi della Ferrari 499P alla ricerca di dati da accumulare affinché sia possibile effettuare gli ultimi aggiustamenti al prototipo. Questa sessione di test a Sebring potrebbe essere l’ultima in pista prima dell’inizio della stagione. Tutto sommato, il Cavallino Rampante risparmierà una wild card avendo il suo prototipo sul suolo americano, quindi non è ancora escluso che possa fare una sessione di test in più anche durante la seconda metà del mese di febbraio.

Il Cavallino Rampante vuole presentarsi ben preparato a Sebring con la nuova Ferrari 499P, cinquant’anni dopo l’ultimo impegno in forma ufficiale nell’Endurance.