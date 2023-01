Già quest’anno la Ferrari 499P potrà dire la sua fra le Hypercar

Il Mondiale Endurance, il WEC, ritorna alla grande in questo 2023 con tutta una serie di costruttori che prenderanno parte alla serie riportando in auge un campionato decisamente influente e importantissimo qualche decennio fa. Tra LMDh e Hypercar saranno ben 13 i prototipi attivi nelle classi di riferimento del WEC, tra i quali prodotti a marchio Toyota, Cadillac, Glickenhaus, Peugeot, Porsche, Vanwall e soprattutto Ferrari con la inedita Ferrari 499P.

A partire dalla stagione 2023 Toyota dovrà quindi fare i conti con costruttori di grande interesse nella rincorsa al titolo e alla iconica 24 Ore di Le Mans. Un set di competitor che si rimpolperà ulteriormente a partire dal 2024. L’attesa è quindi ora tutta rivolta all’appuntamento inaugurale della 1000 Miglia di Sebring, tracciato dove proprio qualche giorno fa la nuova Ferrari 499P ha mosso i primi passi al di là dell’Oceano Atlantico. Da qui, il WEC si renderà protagonista di sette appuntamenti che completeranno il programma previsto proprio per la stagione 2023.

La nuova Ferrari 499P potrà dire la sua già durante questa prima stagione di ritorno alle corse di durata

I riscontri provenienti dalle lunghe attività di test intraprese dal Cavallino Rampante con la nuova Ferrari 499P sembrano molto convincenti, a tal punto che secondo il giudizio di Miguel Molina, che ne ha discusso con gli spagnoli di AS, la Hypercar di Maranello potrà dire la sua già durante questa prima stagione. Quella del ritorno nell’Endurance cinquant’anni dopo quell’ultima volta in maniera ufficiale.

Intanto a seguire l’appuntamento di Sebring, ad aprile, la Scuderia e gli altri competitor del lotto potranno esprimersi alla 6 Ore di Portimao e alla 6 Ore di Spa-Francorschamps: in entrambi i casi si presenteranno le occasioni propizie per preparare al meglio la 24 Ore di Le Mans in programma fra il 10 e l’11 giugno prossimi.

Da sinistra, Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco

Proprio Miguel Molina, che è atteso sulla Ferrari 499P numero 50 accanto ad Antonio Fuoco e a Nicklas Nielsen, può essere l’uomo giusto per fornire giudizi attendibili sulle reali condizioni “di salute” della Hypercar di casa Ferrari. Molina ha ammesso che in Ferrari sono molto ambiziosi, “ma allo stesso tempo umili” aggiungendo che la Scuderia si farà trovare sicuramente pronta agli appuntamenti che caratterizzeranno questa prima stagione di ritorno e alla prova della 24 Ore di Le Mans. Secondo il punto di vista del pilota della Ferrari 499P, i favori del pronostico sono tutti rivolti nei confronti della Toyota perlomeno riguardo ciò che accadrà al primo appuntamento di Sebring. Tuttavia i giapponesi dovranno fare i conti con un parterre di competitor mai così corposo come quest’anno.

“Noi, e anche gli altri, non saremo al via solo per partecipare. Il fatto che in Ferrari abbiamo prodotto subito due 499P ci ha permesso di accumulare molti chilometri di test”, ha aggiunto Molina. Una chiara dichiarazione di intenti che la dice lunga sulle aspettative del Cavallino Rampante.