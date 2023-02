Alfa Romeo GTV 1750: proposto all’asta un esemplare da corsa del 1971

La settimana scorsa, su Bring A Trailer è stata proposta all’asta un’Alfa Romeo GTV 1750 del 1971 che ha partecipato alla classe Trans-Am Two Five del 1971. Nonostante abbia raggiunto un’offerta di 350.000 dollari, l’auto non ha trovato un acquirente.

Questa vettura d’epoca è stata costruita e condotta da Horst Kwech, che ha vinto numerosi titoli SCCA negli Stati Uniti negli anni ’60 e ’70 con Alfa Romeo. Questa GTV 1750 è stata una delle sue auto vincitrici.

Alfa Romeo GTV 1750 motore

Nel 1971, la GTV 1750 bianca è giunta nelle mani di Kwech per prepararsi alla stagione di gara. Tuttavia, come riportato da Bring A Trailer, il veicolo è stato squalificato a causa della capacità del suo serbatoio di carburante che non rispettava i regolamenti. Negli anni ‘90, l’Alfa Romeo GTV 1750 è stata riportata al suo originale splendore e ha vinto al Concorso d’Eleganza di Amelia Island nella sua categoria.

La vettura è dotata di un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri, alimentato da carburatori Weber e con un cambio manuale a 5 marce che è stato modificato. I cerchi da 15” sono un dettaglio da non trascurare. Nel 2016, il motore è stato revisionato, con l’installazione di un albero motore rinforzato, pistoni Wiseco rinforzati e valvole in acciaio inossidabile.

Da quando è stata revisionata, la GTV 1750 ha corso solo una volta in oltre sei anni. Non dispone di un numero VIN, per cui non può essere registrata e utilizzata su strada, e non viene fornito neanche il chilometraggio da parte di Bring A Trailer. Unico dettaglio sulla storia dell’auto è la targhetta in ottone SCCA.

Non è chiaro se il proprietario intenda riproporre la vettura all’asta, ma se lo farà, dovrà superare la precedente valutazione di 350.000 dollari per trovare un nuovo acquirente.

Il suo motore a quattro cilindri erogava di serie circa 130 CV

Ricordiamo che la GTV 1750 è una vettura sportiva prodotta dal 1967 al 1976. Era disponibile sia in versione coupé che spider e si distingueva per la sua linea elegante e sportiva. Era dotata di un motore a quattro cilindri da 1.75 litri che produceva circa 130 CV e poteva raggiungere velocità massime di circa 200 km/h.

È stata molto apprezzata per la sua maneggevolezza e la sua guida divertente e coinvolgente e ancora oggi è considerata un’auto iconica tra gli appassionati del Biscione e di auto sportive in generale.

Veniva proposta all’epoca con trasmissione manuale a 5 o 6 marce e la sua agilità era ulteriormente migliorata dalla presenza di un telaio leggero e rigido, che permetteva un’eccellente risposta alle sollecitazioni della guida sportiva.

Era anche dotata di sospensioni anteriori a quadrilateri sovrapposti, che garantivano una perfetta stabilità e maneggevolezza. L’abitacolo dell’Alfa Romeo GTV 1750 era caratterizzato da caratteristiche raffinate e ben rifinite, con sedili in pelle e dettagli in alluminio, che conferivano all’auto un tocco di classe e sportività.

Inoltre, era anche molto popolare nel mondo delle gare automobilistiche, dove ha vinto numerosi premi e ha stabilito molti record di velocità. È stata pure un’auto davvero innovativa per il suo tempo, sia per quanto riguarda la meccanica che l’estetica.

Ad esempio, la sua carrozzeria aerodinamica e la sua linea sportiva la rendevano molto diversa dagli altri modelli della sua categoria. Infine, la GTV 1750 è stata un’auto davvero importante per la storia dell’automobile italiana poiché ha rappresentato un momento di svolta per la casa automobilistica di Arese, che con questo modello ha iniziato a posizionarsi come uno dei più importanti produttori europei di auto.