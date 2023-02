Nuova Alfa Romeo GTV: forse sarà il nome della futura top di gamma

Alfa Romeo nei prossimi anni grazie ai nuovi modelli tenterà di conquistare il segmento premium più importante al mondo e cioè gli Stati Uniti. Proprio da quel paese nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni a proposito del futuro dello storico marchio milanese in quel paese. Vi è stata una mezza anticipazione del ritorno di Giulietta o comunque di una sua erede e si è parlato anche della futura top di gamma. Questa secondo indiscrezioni si potrebbe chiamare nuova Alfa Romeo GTV. L’auto infatti non sarà un SUV ma dovrebbe avere le sembianze di una berlina coupé a 4 porte di grandi dimensioni.

Secondo alcuni questa nuova Alfa Romeo GTV, che arriverà sul mercato in versione esclusivamente elettrica, avrà dimensioni simili a quelle della Porsche Taycan di cui potrebbe essere una delle rivali principali. La vettura sorgerà su una piattaforma elettrica da 800 Volt cosa che dovrebbe garantire una ricarica super veloce. Si parla di ricarica completa in circa 18 minuti, sarebbe un vero record e fisserebbe un nuovo standard sul mercato.

Inoltre si dice anche che questa nuova Alfa Romeo GTV garantirebbe prestazioni eccellenti. Ad esempio l’accelerazione da 0 a 100 potrebbe avvenire in circa 2 secondi nella versione top di gamma Quadrifoglio. Questa potrebbe vantare la presenza di un motore da circa 1.000 cavalli di potenza. Insomma una vettura di altissimo livello sotto tutti i punti di vista.

A proposito della nuova Alfa Romeo GTV, il designer Alessandro Caprotti per il sito Autoevolution ha provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello sulla base delle prime indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Una vettura di questo tipo avrebbe il compito di aumentare ulteriormente l’appeal della casa automobilistica del Biscione anche in mercati in cui per il momento la presenza di Alfa Romeo è fortemente limitata come Stati Uniti e Cina. Vedremo dunque a proposito di questa auto se nei prossimi mesi giungeranno nuove conferme.