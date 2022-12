Alfa Romeo GTV sarà la prima auto solo elettrica del Biscione?

Nel 2025 Alfa Romeo lancerà sul mercato la sua prima auto solo elettrica. Al momento non è ancora chiaro di quale auto si possa trattare e fino a questo momento si pensava potesse essere la seconda generazione di Alfa Romeo Giulia. Tuttavia aumentano le voci secondo cui questo modello in realtà possa essere la nuova Alfa Romeo GTV. Questa sigla tornerebbe per dare il nome alla prima berlina completamente elettrica della casa automobilistica del Biscione.

La nuova Alfa Romeo GTV sarà la prima auto solo elettrica dello storico marchio milanese?

La sigla GTV sta per Gran Turismo Veloce e compare per la prima volta nel 1963 con l’Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce del 1965. La sigla venne ripresa nel 1976 con l’Alfa Romeo Alfetta GTV e successivamente con l’Alfa Romeo GTV (916), prodotto fino al 2005. Questa è stata l’ultima iterazione in cui era in uso l’acronimo. Ora, secondo i rapporti disponibili, la Gran Turismo Veloce tornerà nel 2024, il che significa che sarà in vendita, probabilmente, un anno dopo, nel 2025. Ciò che non è chiaro, è se questa nuova GTV arriverà effettivamente sul mercato.

La prima auto elettrica di Alfa Romeo sarà basata sulla piattaforma STLA, sviluppata appositamente per i veicoli elettrici. Sarà una piattaforma che verrà utilizzata in tutti i brand Stellantis e avrà batterie tra i 101 e i 118 kWh, che dovrebbero essere sufficienti per percorrenze molto lunghe che, a quanto pare, si aggireranno intorno agli 800 chilometri, come abbiamo detto prima.

Sembra inoltre che la prossima Alfa Romeo elettrica potrebbe condividere l’architettura a trazione integrale e 800 volt che Stellantis utilizzerà nella Muscle Car Dodge Charger EV, che sarà in circolazione nel 2024 e di cui si conosce solo il nome per il momento, con una accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi.

Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito del nuovo modello completamente elettrico (EV) e se sarà davvero lei la prima auto elettrica dello storico marchio del Biscione.