Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio restyling: ecco le foto spia

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio restyling farà il suo debutto insieme al resto della gamma della berlina del Biscione nel corso del prossimo mese di novembre, come confermato nei giorni scorsi dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Il CEO dello storico marchio milanese ha pure confermato per quel mese l’arrivo di Alfa Romeo Tonale PHEV e di Alfa Romeo Stelvio Restyling.

Nuove foto spia di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Restyling: il debutto è previsto per il mese di novembre

A proposito di questo modello di cui si parla da molto tempo, nelle scorse ore segnaliamo nuove foto spia pubblicate sui sociale da Walter Vayr e realizzate da Gabetz Spy Unit. Queste immagini mostrano il prototipo della nuova Alfa Romeo Giulia Restyling mentre effettua alcuni test in strada. Come si evince chiaramente dalle foto in questione, i cambiamenti rispetto al modello attuale saranno davvero pochi a livello estetico. Essi si concentreranno fondamentalmente nella parte anteriore dei veicoli.

A cambiare saranno i fari, il logo e la mascherina della vettura. Per il resto non dovrebbero esserci molti altri cambiamenti. Si vocifera del quadro strumenti digitale all’interno e di qualche aggiornamento alla tecnologia di Alfa Romeo Giulia Restyling. L’arrivo sul mercato di questo modello dovrebbe avvenire agli inizi del 2023 ma per queste e altre notizie conviene aspettare conferme ufficiali che dovrebbero arrivare in sede di presentazione ufficiale del modello nel corso del prossimo autunno.

Ricordiamo inoltre che questo aggiornamento servirà a far rimanere al passo coi tempi il modello che ancora per qualche anno rimarrà presente sul mercato fino all’arrivo della seconda generazione di Giulia che però come dicevamo nelle scorse settimane dovrebbe essere un modello abbastanza diverso da quello attuale.

Qualcuno ipotizza una trasformazione in una sorta di berlina rialzata, altri invece pensano che l’auto possa tornare sul mercato con una doppia anima. Da un lato una berlina coupé, dall’altro una sorta di crossover. Vedremo che notizie arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi. Per il momento infatti le voci sul futuro di questo veicolo sono numerose ma tutte devono comunque ancora ricevere conferma ufficialmente da parte dei dirigenti di Alfa Romeo.

