Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023: anticipazioni

Prosegue a ritmo spedito la marcia di avvicinamento al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023, che porterà sulle rive del Lago di Como alcune straordinarie creature motoristiche. Non un evento qualunque, ma il festival per auto storiche più esclusivo e ricco di tradizione al mondo. L’appuntamento andrà in scena dal 19 al 21 maggio prossimo, quando BMW Group Classic e l’hotel Villa d’Este, grande gioiello della ricettività internazionale, metteranno in vetrina l’eccellenza a quattro ruote (e non solo).

I collezionisti si stanno preparando alla trasferta in Italia, per tuffarsi nelle emozioni della mitica manifestazione. Prima di iniziare il viaggio, ogni dettaglio delle loro vetture da sogno sarà curato al meglio, perché la sfida del Concorso di Bellezza sarà al massimo livello, come da lunga e consolidata tradizione. Gli spettacolari modelli si misureranno ancora una volta in esclusive classi di competizione. Ogni partecipante spera di vincere uno degli ambiti premi, sia per una gratificazione personale, sia per il prestigio aggiuntivo che ne deriva per l’auto posseduta. L’aspirazione più alta è la conquista del Trofeo BMW Group, che la giuria di alto livello conferirà al vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023.

Quest’anno, a Cernobbio, si renderà omaggio anche al centenario della mitica 24 Ore di Le Mans, ma pure il 75° anniversario di Porsche ha guadagnato una specifica categoria. Due motivi di richiamo in più per l’evento lombardo, la cui fama mondiale è senza paragoni. Dopo la lunga sospensione per la pandemia del Covid 19, tornerà in programma l’appuntamento aperto al pubblico del Concorso d’Eleganza Villa d’Este a Villa Erba, previo acquisto del biglietto. Tutto questo nell’anno del 150° anniversario di attività della celebre struttura ricettiva lombarda. Si profila una festa coi fiocchi all’orizzonte. Come al solito, i preziosi spazi espositivi, di taglio fiabesco, saranno ulteriormente ingentiliti da sculture a quattro ruote degne di stare al Louvre. Opere d’arte dinamiche, portatrici di storia, cultura, arte e ingegneria, che hanno contribuito all’evoluzione della nostra società, anche nel segno della bellezza. La stessa che presto verrà celebrata sulle rive del Lago di Como.