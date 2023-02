Ferrari 812 Competizione con sei uscite di scarico: che succede?

Un giorno, all’improvviso, ti può capitare di vedere una Ferrari 812 Competizione mentre sostiene i test su strada con non due, non quattro, ma sei terminali di scarico! Le immagini emerse in rete nelle ultime ore mostrano proprio il veicolo della Casa automobilistica di Maranello mentre sostiene delle sessioni di collaudo. Un dettaglio a dir poco sorprendente, sicché non si erano mai visti tanti scarichi sul modello del Cavallino. Da qui i numerosi dubbi sorti sulle caratteristiche della macchina, se si tratti o meno di un’ipotetica nuova versione speciale. C’è chi ci spera e chi crede sia un sogno, nulla più. Ma qual è la verità?

Una risposta definitiva la può dare, ovviamente, solo il Costruttore. In compenso, basta lanciarsi in alcune riflessioni per capire la portata del progetto. Che la Ferrari F812 Competizione abbia carattere da vendere ben lo sappiamo. Qui il discorso viene estremizzato, tanto da suscitare più di qualche dubbio sulla effettiva fabbricazione. L’esemplare ritratto lungo le strade italiane è sotto le mentite spoglie di una 812 Superfast, che nel lato B contava tre uscite di scarico per ciascun lato. Senza nessuna ombra di dubbio, quattro di essi non appartenevano alla 812 Competizione, perlomeno nella variante in cui la conosciamo.

Eppure, il desiderio di saperne qualcosa in più ha spinto in tanti a buttarsi a capofitto sulla rete, in cerca di una spiegazione plausibile. L’effetto buzz creato si è tradotto nel caso della Ferrari in pubblicità. Sebbene il Cavallino Rampante non ne abbia, naturalmente, bisogno, il risultato in termini di esposizione ha permesso alla divisione marketing di mettere a segno un’ottima operazione. A prescindere dalla volontà o meno di farsi immortalare nelle foto spia l’esposizione mediatica è sempre ben accetta per qualunque Casa e, in generale, le aziende.

Ferrari 812 con sei terminali di scarico: la scelta esagerata di Maranello

Sulla base degli elementi a disposizione è davvero complicato sbilanciarsi sul perché a Maranello abbiano avuto la pensata di far scendere in “pista” la Ferrari 812 Competizione. Stando all’autorevole portale Carscoops, la compagnia non avrebbe la benché minima ragione di azzardare un esperimento simile. La produzione della vettura di serie si trova già a uno stadio avanzato e le prime consegne ai proprietari risalgono proprio alle scorse settimane.

Oltretutto, il Costruttore ha una tabella di marcia ben definita. Sono pure iniziati i lavori sull’erede della 812, come attestano le foto spia pubblicate sul web, dove compaiono prototipi, spinti dal mitico 12 cilindri, con un passo di gran lunga aumentato e pannelli della carrozzeria attinti dalla Ferrari Roma. A riguardo della curiosa paparazzata qui visibile, per quanto sembri assurdo, l’esemplare con sei terminali di scarico ha affrontato dei test su strada.

D’altro canto, i designer hanno deciso di spacciarla per quella che non è, “camuffando” l’auto con la carrozzeria della 812 Superfast. Ciò ha condotto al risultato finale di sei uscite di scarico, le quali, nel veicolo sperimentale, hanno ciascuna una forma rotonda, ma si differenziano tra di loro per via delle dimensioni. Da qui appuriamo che due sono della 812 Competizione e quattro della 812 Superfast. Staremo a vedere dove abbiano intenzione di andare a parare i progettisti dell’icona assoluta del Made in Italy nel mondo. Negli scorsi giorni l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha comunicato che ai 5 mila dipendenti di Maranello verrà corrisposto un premio di competitività maggiorato di 13.500 euro, in aumento rispetto ai 12 mila accordati lo scorso anno. Si tratta del riconoscimento del loro duro lavoro, che ha permesso di mettere a riscrivere il record di utili nel 2022, pari a 939 milioni di euro, in crescita del 13 per cento rispetto a dodici mesi prima.

Nel corso del 2023 saranno immesse sul mercato quattro new entry, come confermato dal top manager in forma pubblica. Non ci sono dubbi di sorta sul lancio della SF90 Versione Speciale, grintosissima interpretazione della hypercar plug-in hybrid da 1.000 cavalli. Inoltre, vedrà la luce la Roma Spider e, si mormora, una declinazione della 499P omologata per uso stradale. Sulla quarta si brancola nel buio. Qualcuno ha provato a ipotizzare l’anticipazione della super elettrica. Una tesi priva di fondamento, poiché il suo arrivo è in programma per il 2025. Che la Ferrari 812 Competizione a sei terminali di scarico della foto desideri comunicarci qualcosa?