2 Ferrari Tailor Made speciali a motore anteriore

Nella storia Ferrari la personalizzazione dei modelli è stata una costante. In passato, addirittura, alcuni clienti facevano vestire dei telai con carrozzerie specifiche, firmate e costruite dai migliori specialisti. Oggi la casa di Maranello consente di costruirsi delle one-off, ossia dei pezzi unici, allineati a quella tradizione. Per chi non vuole spingersi a tanto, il reparto Tailor Made del marchio emiliano consente di dare una caratterizzazione specifica ed esclusiva a tutti i modelli del listino, assecondando la voglia di differenziazione avvertita da alcuni clienti.

Negli ultimi tempi sono fiorite parecchie “rosse” in questo dipartimento. Alcune più orientate alla sportività e allo spirito racing; altre più attente all’eleganza. Tutte, comunque, con un carattere specifico, che le distingue dalle versioni “standard”. Oggi ci occuperemo di due Ferrari dell’attuale listino trattate in questi ultimi tempi dal reparto Tailor Made. Sono una Roma e una 812 GTS. Volete scoprire come sono state configurate? Bene, non vi resta che proseguire la lettura del post e guardare le foto.

Ferrari Roma

La Ferrari Roma fa dell’eleganza il suo mantra. Ovvio che una quota significativa degli allestimenti speciali curati dal reparto Tailor Made della casa di Maranello, per soddisfare i gusti dei clienti che amano la personalizzazione, si allinei a questa filosofia. Il più recente esemplare della serie non tradisce il filone.

Qui il processo di adattamento ai gusti del committente si è giocato sulla veste cromatica, con abbinamenti insoliti ma degni dello spirito della “Dolce Vita“, cui il modello si richiama. Le foto pubblicate sul profilo Facebook del marchio emiliano mostrano il risultato ottenuto con questa nuova auto su misura.

Nell’allestimento cromatico spiccano i toni del marrone e del rame, che hanno dato l’ispirazione a questa Ferrari Roma sartoriale, dall’immagine profonda e calorosa, oltre che vintage. Lo spirito degli esterni trova corrispondenza negli interni, dove si ripete la miscela fra sportività e sofisticata eleganza.

Come riferisce il post della casa del “cavallino rampante”, su questo esemplare le “pelli premium dal feeling classico e i dettagli esclusivi in African Ebony Wood sono contrapposti alla modernità dell’Alcantara, in una fusione di neri tono su tono”. Ancora una volta il reparto Tailor Made ha saputo creare una Ferrari Roma di grande forza caratteriale.

Ricordiamo che questa coupé della scuola italiana è in produzione dal 2019. Il suo stile porta la firma di Flavio Manzoni, che ha saputo miscelare con gusto per gli elementi, per creare una vettura di grande pulizia formale, senza rinunciare a una presenza scenica comunque forte e sportiva.

Questa gran turismo ha classe da vendere e si collega nello spirito e nel concetto ad alcune “rosse” eleganti dei tempi romantici. La spinta fa capo a un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, disposto longitudinalmente in posizione anteriore-centrale. La potenza massima è di 620 cavalli. Ottima la tempra prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi. La velocità si spinge fino ai 320 km/h.

Ferrari 812 GTS

La più recente Ferrari 812 GTS trattata dal reparto Tailor Made della casa di Maranello non ha paura di esprimere il suo temperamento sportivo, ma lo fa con grande eleganza, per un look davvero unico. In questa vettura su misura, gli elementi sono miscelati con grande sapienza, in linea con la tradizione del reparto dove nascono i gioielli sartoriali del marchio. Notevole il lavoro svolto sul fronte cromatico.

La verniciatura lucida Rosso Kapoor della carrozzeria è tagliata da un’innovativa striscia di livrea a Sanusilver. Questo abbinamento rimanda ad alcuni modelli da gara o di stampo racing del “cavallino rampante“. Potrebbe sembrare facile un lavoro del genere, ma conferire l’immagine da dura a una creatura nata come granturismo di classe, senza inficiarne i valori caratteriali, non è da tutti. Qui, però, stiamo parlando di Ferrari, non di una casa qualunque.

Il carattere “corsaiolo” della 812 GTS di cui ci stiamo occupando è evidente anche negli interni. Nella composizione dell’abitacolo si notano i sedili in pelle Frau nera con inserti rossi, che risaltano contro lo schema di colore scuro tono su tono dell’abitacolo. Ancora una volta il reparto Tailor Made ha svolto al meglio il suo compito, regalando un’auto speciale a un cliente della casa di Maranello desideroso di concedersi un pezzo su misura, per distinguersi. Un altro sogno automobilistico ha preso forma, grazie anche al gusto del committente.

Protagonista dell’intervento è stata una supercar che ha riproposto una nuova spider a motore V12 anteriore nel listino del “cavallino rampante”, a mezzo secolo dalla precedente (la storica 365 GTS4 del 1969). Non abbiamo preso in considerazione le successive 550 Barchetta Pininfarina del 2000, Superamerica del 2005, SA Aperta del 2010 ed F60 America del 2014, perché si tratta di serie limitate. Queste sono fuori dal catalogo ordinario.

Ricordiamo che la Ferrari 812 GTS declina in chiave scoperta la 812 Superfast. Anche qui la spinta è assicurata da un dodici cilindri da 6.5 litri, che sviluppa una potenza massima di 800 cavalli a 8500 giri al minuto, con un picco di coppia di 718 Nm a 7000 giri al minuto. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3 secondi, mentre in 8.3 secondi si raggiungono i 200 km/h, sempre con partenza da fermo. Pazzesca anche la punta velocistica, di 340 km/h. La caratteristica distintiva del modello è l’hard top ripiegabile, soluzione unica nel suo segmento di mercato.

Foto da profilo Facebook