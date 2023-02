Jeep Avenger: grande successo in Germania per il SUV compatto

La nuova Jeep Avenger sta attualmente visitando gli showroom dei concessionari Jeep tedeschi con grande successo. Ancor prima dell’arrivo dei veicoli dimostrativi, concessionari Jeep selezionati possono presentare in anteprima privata ai propri clienti il ​​primo SUV completamente elettrico del leggendario marchio.

Il tour di Jeep Avenger in Germania si sta rivelando un vero successo

Con quasi 2.000 visitatori in 25 sedi Jeep finora, l’Avenger Private Preview Tour può vantare un grande successo. Un totale di 30 nuovi Jeep Avenger sono stati venduti negli showroom durante l’anteprima privata, con quasi 200 ulteriori vendite appositamente preparate. Grazie a questo convincente successo di pubblico, il tour di Avenger è stato prolungato fino al 26 febbraio. I concessionari Jeep potranno accogliere ulteriori clienti interessati in varie città.

Il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio è stato votato Auto europea dell’anno 2023 ed è allo stesso tempo il primo veicolo del marchio a vincere questo prestigioso premio nei 60 anni di storia della competizione. Il lancio di Jeep Avenger in Europa segna l’inizio della prossima fase di elettrificazione del marchio Jeep, che vedrà sul mercato quattro veicoli completamente elettrici entro il 2025. Entro la fine del 2030, le vendite del marchio Jeep in Europa saranno completamente elettriche.

Con una lunghezza di soli quattro metri, il nuovo Jeep Avenger si posiziona nel segmento B-SUV in rapida crescita, il secondo segmento più grande in Europa, e si rivolge a persone attive che cercano un veicolo con dimensioni compatte e le ultime caratteristiche tecnologiche. Con un’autonomia elettrica fino a 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP e oltre 550 chilometri nel ciclo WLTP. Un nuovo propulsore elettrico combina un motore elettrico da 400 volt con 115 chilowatt e 260 Nm di coppia massima con una batteria da 54 chilowattora.

In meno di tre mesi dal lancio dell’opzione di prenotazione per l’esclusiva e ben equipaggiata 1a edizione, sono state vendute più di 8.000 unità, di cui più di 1.800 in Germania, e ora è possibile ordinare anche tutte le altre versioni. Jeep Avenger è disponibile a un prezzo che facilita il passaggio a un veicolo elettrico. Ricordiamo infine che in Germania l’Avenger è disponibile a partire da 37.000 euro, dai quali si possono detrarre complessivamente 7.177,50 euro di bonus ambientali (quota federale e quota costruttori IVA inclusa).