Ram 1200 avvistato accanto a Fiat Toro

Ram 1200 è stato avvistato di nuovo. Il piccolo pick-up è un modello che si posizionerà sotto il 1500 e potrebbe essere chiamato 1200 o, come suggeriscono le voci, Ram Dakota. Chiamati internamente “Progetto 291”, i prototipi sono stati avvistati nelle regioni settentrionali della Svezia mentre venivano sottoposti a rigorosi test al freddo insieme ad altri veicoli Stellantis, il più notevole dei quali era il Fiat Toro. Secondo quanto riferito, il Ram 1200 sarà basato sul Toro ma con modifiche significative, soprattutto nel powertrain.

Ram 1200 avvistato nuovamente in versione prototipo camuffato accanto a Fiat Toro

Il presunto Ram 1200 è dotato di coperture pesanti e squadrate per mantenere il suo design nascosto da occhi indiscreti. Tuttavia, i fari potrebbero far pensare che stiamo guardando un pick-up Jeep ma potrebbero essere solo un modo per confondere le idee. Nella parte anteriore, le vistose coperture cercano di nascondere un’enorme griglia anteriore con lamelle orizzontali. Nel frattempo, notiamo una notevole altezza da terradel modello. Il prossimo modello di Ram sarà costruito sulla piattaforma Small Wide 4×4, che è alla base anche di altri veicoli Jeep come Compass e Commander.

Per quanto riguarda le dimensioni, dovrebbe rientrare tra la Fiat Toro/Ram 1000 e la RAM 1500. Si ritiene che la produzione venga effettuata nello stabilimento Jeep di Pernambuco, in Brasile. Tuttavia, il Ram 1200 potrebbe essere offerto solo come variante 4×4, a differenza del Fiat Toro che ha versioni che funzionano solo sull’asse anteriore.

Ram offrirà sarà un turbodiesel da 2,2 litri che potrebbe offrire circa 200 cavalli (149 kilowatt) e 441 Newton-metri (325 libbre-piedi) di coppia. Il modello di Ram dovrebbe raggiungere il mercato mondiale nel 2024, quindi ci aspettiamo un lancio entro la fine dell’anno. Non è ancora chiaro se questo pickup arriverà anche negli Stati Uniti, ma l’ipotesi non è assolutamente da escludere.