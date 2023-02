Citroen: nuova svolta con Raymonde

L’agenzia di comunicazione Raymonde, per tre volte consecutive nominata migliore realtà del settore in Francia, collaborerà anche con il marchio Citroen nel 2023. Il nuovo anno si apre con un’importante collaborazione per entrambe le parti, che avranno l’opportunità di consolidarsi in terra d’oltralpe. A seguito di una gara d’appalto indetta da Stellantis nel novembre 2022, la Casa del Double Chevron ha scelto i celebri specialisti del marketing.

Che eserciteranno un ruolo nella definizione della strategia e nel supporto sui social media per valorizzare l’immagine trasmessa all’esterno dal Costruttore automobilistico. I programmi vagliati faranno riferimento sia al territorio locale sia alla scena internazionale. Inoltre, la sinergia tra le parti favorirà la produzione di contenuti inerenti al brand. In un comunicato stampa viene reso noto che a partire dal mese di febbraio 2023 si vedranno i primi risultati dell’intesa sottoscritta sui canali Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Citroen e Raymonde uniscono le forze per il potenziamento sul web

La nomina di Raymonde da parte di Citroen è figlia dell’elevata reputazione conquistata in solo pochi anni dall’agenzia. Una realtà che – come recita il sito ufficiale – nasce dalla consapevolezza dell’elevato potenziale dei social per la crescita di un brand. In una manciata di slide è possibile riassumere la propria identità, veicolandola con successo al target di pubblico. Con i social Raymonde ha costruito le sue fortune, abile a padroneggiare i codici, le meccaniche e la velocità di rinnovamento delle piattaforme. Ne sfruttano l’ampia cassa di risonanza, tramite una strategia concreta per stabilire cosa gli utenti desiderino vedere.

Si pone l’accento sulle performance allo scopo di produrre, distribuire e adattare i contenuti, così da raggiungere un traguardo prestabilito. La capacità di trovare spunti sorprendenti consente di mettersi in un ambiente saturo. In sintesi, Raymonde si prefigge di creare un concept forte, creato e declinato in molteplici formati, affinché siano in linea con le peculiarità del canale. Dal video digitale al product placement nei film, dal post alla carta stampata, dal podcast alla radio, dalla brand strategy alla paid strategy, Raymonde fornisce assistenza trasversale ai committenti, per qualche tipologia di media e campagna.

Prima di Citroen, altri brand di alto livello hanno fatto affidamento sulle capacità di Raymonde. Tra le idee maggiormente in grado di suscitare l’interesse generale, un insieme di poster creati per conto di KissKissBankBank, una società di finanziamento collaborativo, incentrati sul tema: “non si stava meglio prima”. Una chiave di lettura umoristica per raccontare le difficoltà incontrate da artisti e imprenditori lungo il loro cammino.

Oltre al materiale cartaceo (affisso nelle città di Parigi, Bordeaux e Lione), ha lasciato il segno il sodalizio siglato con Konbini, dove 3 designer e imprenditori condividono i loro inizi, talvolta contraddistinti da insidie.

Citroen offre a Raymonde l’opportunità di ampliare il suo raggio d’azione, che già ha visto il team, composto da una trentina di membri, all’opera in varie tipologie di industrie. Ad esempio, in ambito alimentare ha accettato di affiancare La Vie, produttore di pancetta e pancetta vegana, per la gestione delle pagine social, occupandosi della progettazione, creazione e realizzazione di contenuti, nonché di call to action, lungo le moderne piattaforme di comunicazione.

Per Système U, operatore attivo nella grande distribuzione organizzata, ha curato il calendario editoriale e la produzione di contenuti Instagram e, in seconda battuta, Facebook. Per Enedis, società addetta al servizio pubblico, ha progettato e lanciato delle call to action sempre sul web. Tra gli altri clienti di Raymonde si ricordano: L’Occitane, Jameson, Jardiland, Frichti, Atol Les Opticiens, Gamm Vert, Grant’s, Kenzo, The Botanist Gin, Alterfood, Arte, Rutabago e La Cloche.

Fonte: CB News