Fiat: ecco quali saranno le prossime mosse del brand

Fiat continua ad essere un brand estremamente popolare in Europa e in tanti si domandano quali saranno le prossime mosse della casa automobilistica torinese. A breve dovrebbe avvenire un debutto molto interessante e cioè quello della nuova 600. L’auto dovrebbe tornare nelle vesti di SUV compatto alto circa 150 cm con una lunghezza intorno ai 410 cm. Questa auto avrà una versione mild Hybrid e una elettrica al 100 per cento. Quest’ultima sarà la top di gamma e avrà lo stesso motore della Jeep Avenger con 156 cavalli e 400 km di autonomia. Il debutto di questa auto potrebbe avvenire già a marzo con il lancio commerciale in estate e le prime consegne all’inizio dell’autunno.

Fiat ha molti assi nella manica in serbo per il suo futuro

A seguire dovrebbe essere lanciata la nuova Fiat Topolino che come sappiamo sarà un quadriciclo elettrico su base della Citroen Ami che verrà prodotto da Stellantis a Kenitra in Marocco e si distinguerà oltre che per i loghi Fiat anche per la probabile presenza di un tetto in tela che rappresenterà una novità dato che Citroen Ami e Opel Rocks-e non dispongono di un simile optional. Questa auto dovrebbe essere svelata nella seconda metà del 2023.

Nel 2024 invece faremo finalmente conoscenza con la nuova Fiat Panda, auto che sarà prodotta nell’est Europa da Stellantis forse in Serbia. Si tratterà di un modello molto diverso da quello attuale con una lunghezza maggiore intorno ai 4 metri e un design che ricorderà quello della concept Fiat Centoventi. Questo modello convivrà nella gamma di Fiat per qualche anno insieme all’attuale Panda che invece continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino a fine 2026.

Nel 2025 dovrebbe toccare alla erede di Fiat Tipo che però probabilmente sarà un modello molto diverso da quello attuale e forse cambierà anche nome. Si dice infatti che possa assumere le sembianze di un SUV che contemporaneamente prenderà il posto anche di Fiat 500x che uscirà definitivamente di scena. Poi nel 2027 dovrebbe arrivare la seconda generazione della 500 elettrica. Queste auto che arriveranno nei prossimi anni non saranno più auto pensate solo per l’Europa.

Come infatti vi abbiamo rivelato in un nostro precedente articolo Fiat vuole produrre auto che possano avere mercato a livello globale senza più le attuali differenze che vi sono ad esempio con la gamma in America Latina. Dunque in futuro Sud America ed Europa avranno le stesse auto di Fiat. Nel corso dei prossimi mesi è probabile che possano arrivare nuovi aggiornamenti e maggiori dettagli su quello che accadrà in futuro alla gamma della principale casa automobilistica italiana.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del brand italiano del gruppo Stellantis nel corso dei prossimi mesi. Ovviamente non possiamo escludere del tutto qualche sorpresa molto interessante che possa andare ad integrare le novità di cui vi abbiamo fino ad ora parlato. Questo fermo restando che ovviamente anche Abarth, che con Fiat condivide lo stesso CEO, amplierà la sua gamma con tutta una serie di auto che deriveranno dalla maggiore casa automobilistica italiana.