Nuova Fiat 600: ecco a chi potrebbe assomigliare nello stile

Nuova Fiat 600 sarà la prossima grande novità nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto è previsto nei prossimi mesi, forse già agli inizi della prossima primavera. Il prototipo del modello gira già in Italia ed è stato avvistato in diverse occasioni a Torino. Come riporta il sito Passione Auto Italiane, secondo chi ha avuto il piacere di incontrare il prototipo, questa auto dal punto di vista del design ricorda molto la Fiat 500X.

Nuova Fiat 600: la vettura potrebbe assomigliare molto ad una delle attuali Fiat

La nuova Fiat 600 del resto è destinata a sostituire la 500X attuale. La 500X in futuro infatti cambierà completamente segmento e aumenterà di dimensioni. Inoltre è probabile che cambi anche nome. La nuova 600 disporrà del logo 600 sul frontale e di alcune caratteristiche della nuova 500 come ad esempio le luci posteriori. Chi ha visto la plancia di questa auto dice che ricorda molto da vicino quella della recente Jeep Avenger. Del resto le due auto saranno prodotte sulla stessa piattaforma CMP e nello stesso stabilimento di Tychy in Polonia e condivideranno molte cose.

La nuova Fiat 600 sarà un crossover alto circa 150 cm e lungo circa 410 cm. Le sue misure dunque saranno ancora più compatte di quelle dell’attuale Fiat 500X e vicine a quelle di Jeep Avenger. Al momento sono davvero poche le foto spia del prototipo di questo modello. Se consideriamo che manca davvero poco al suo debutto Fiat è stata davvero molto brava a nascondere la sua nuova auto. A quanti pare il prototipo avvistato in strada è quello elettrico con motore da 156 cavalli e autonomia di 400 km. Previsto in gamma la presenza anche della versione con il nuovo motore 1.2 mild Hybrid da 136 CV. Non dovrebbero esserci altre versioni del SUV.

La nuova Fiat 600 dovrebbe entrare in produzione verso metà anno mentre le prime consegne dovrebbero avvenire a settembre. Nel 2024 è previsto l’arrivo anche di una versione Abarth che però deve ancora essere confermata ufficialmente. Qui vi mostriamo un render di Tommaso D’Amico che ha immaginato il veicolo, mentre l’immagine di copertina è di Nikita Chuiko.