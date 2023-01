Nuova Fiat Tipo: nel 2025 sarà questo il suo design? [Render]

Nel 2025 Fiat arricchirà ulteriormente la sua gamma con una nuova top di gamma. Questo modello il cui nome non è ancora certo potrebbe chiamarsi nuova Fiat Tipo. Parlando con Autoexpress il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois ha confermato l’arrivo di questo modello nel corso del 2025 e ha detto che l’erede di Tipo non avrà più le sembianze di una berlina ma qualcosa di più simile ad un SUV.

Sarà così nel 2025 la nuova Fiat Tipo?

Francois ha però lasciato intendere che la nuova Fiat Tipo non sarà un SUV tradizionale ma un modello innovativo che per via del suo design andrà un po’ fuori dagli schemi attuali. Insomma anche in questo caso si potrebbe trattare di una sorta di mix tra una berlina e un SUV. L’obiettivo di questo modello sarà quello di avere un design che possa piacere in tutto il mondo.

Infatti in futuro la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di produrre auto globali e non più regionali come accade adesso con vetture vendute solo in America latina e altre solo in Europa. Lo stesso accadrà anche con la nuova Fiat Panda.

Questo significa che la nuova Fiat Tipo o come si chiamerà questo modello potrebbe avere anche degli spunti di design presi direttamente da modelli che la casa italiana vende attualmente in America Latina.

A proposito di questo futuro modello della casa italiana di Stellantis oggi vi segnaliamo che sul web nelle scorse ore è apparso un nuovo render realizzato dal designer e artista digitale Avarvarii per il sito inglese Auto Express che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo quando finalmente sarà svelato dalla casa torinese. Si spera naturalmente che nei prossimi mesi a proposito di questo veicolo, che secondo alcuni si potrebbe anche chiamare nuova Fiat Multipla possano arrivare ulteriori dettagli e informazioni. Vedremo dunque quali saranno le future strategie di Fiat.