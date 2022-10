Palm Beach Cavallino Classic 2023 con le Ferrari di Le Mans

Ancora manca un po’ di tempo al suo svolgimento, ma le anticipazioni creano una grande aspettativa verso il Palm Beach Cavallino Classic 2023. L’evento, dedicato alle Ferrari storiche, andrà in scena a fine gennaio del prossimo anno, con il Concorso d’Eleganza in scaletta il 28 di quel mese, in Florida. Qui si celebrerà la sua 32ª edizione. Per renderla ancora più emozionante, gli organizzatori hanno deciso di dedicare la classe principale alla 24 Ore di Le Mans, la gara più iconica al mondo.

Cornice speciale per il Palm Beach Cavallino Classic

Sui prati del The Breakers si offriranno, in tutto il loro splendore, alcune Ferrari, accuratamente selezionate, che hanno disputato la sfida della Sarthe. Per omaggiarne la durata, saranno 24 gli esemplari del “cavallino rampante” messi in esposizione, per la gioia del pubblico e dei giurati che, però, suderanno le proverbiali sette camice per decidere quali premiare.

Il Palm Beach Cavallino Classic 2023 sarà un’imperdibile celebrazione di due pilastri dell’automobilismo: Ferrari e Le Mans. All’evento anche il compito di aprire i festeggiamenti per il centenario della leggendaria sfida endurance francese. Si profila una festa di passione, nel segno dell’esclusività e della celebrazione del motorsport. Gli appassionati hanno già segnato la data in agenda.

Tanti anniversari da omaggiare nello sfarzo della Florida

Non soltanto il secolo di vita della 24 Ore transalpina: Cavallino Classic festeggerà a Palm Beach anche altri anniversari, fra cui: i 70 anni delle Ferrari 250 MM, 340MM, 625 TF e 735 Sport e i 60 anni delle Ferrari 330 MM, 330 LMB e 250 P. Per l’occasione, i suggestivi spazi verdi del resort da sogno che ospiterà l’evento saranno colorati da 150 auto da mille e una notte del “cavallino rampante”. Queste le parole di Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest:

“Ferrari è una delle case automobilistiche più iconiche del mondo e il suo ritorno a Le Mans per il 100° anniversario della 24 Ore è un’occasione da festeggiare. Palm Beach Cavallino Classic è un grande evento. Siamo onorati di far parte del Concorso”.

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events