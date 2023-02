Lancia: qualche sorpresa non è da escludere

Lancia nei prossimi anni ha intenzione di rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto. La casa automobilistica piemontese dopo anni senza novità dunque si prepara a tornare in Europa in mercati quali Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio oltre ovviamente all’Italia che al moment0 è l’unico paese in cui il marchio è ancora attivo con la city car Ypsilon.

Nei prossimi anni saranno tre le nuove auto che Lancia farà debuttare sul mercato ma non si escludono ulteriori sorprese

Già nel 2023 dovremmo avere un primo assaggio di quello che accadrà in futuro nella gamma di Lancia con una concept car del futuro crossover che sarà lanciato nel 2026 che potrebbe essere mostrata ad aprile. Inoltre entro fine anno dovrebbero essere svelate le prime immagini della nuova Lancia Ypsilon che debutterà sul mercato nel primo trimestre del 2024 riportando la casa italiana in Europa. L’auto aumenterà di dimensioni e cambierà il suo design per ampliare la platea dei suoi possibili clienti.

Nel 2026, come dicevamo poc’anzi sarà la volta di un crossover che sarà anche la nuova top di gamma di Lancia con una lunghezza intorno ai 4,6 m. L’auto sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium insieme alla nuova Opel Manta e a due auto elettriche di DS Automobiles. Nel 2028 sarà invece la volta della nuova Delta, un’auto che rimarrà fedele a sé stessa.

Queste al momento sono le tre certezze di Lancia per il futuro. Ovviamente man mano che il rilancio del brand premium di Stellantis sarà avviato non possiamo escludere ulteriori sorprese. Infatti già dopo il 2028 la gamma del marchio italiano potrebbe essere arricchita ulteriormente, sempre che le cose nel frattempo saranno andate per il verso giusto.

Questo significa che già nei prossimi anni potrebbero emergere maggiori dettagli sui futuri progetti di Lancia oltre a qualche concept car che potrebbe fare luce su cos’altro bolle in pentola per quanto riguarda il futuro della casa automobilistica piemontese.