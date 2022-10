Nuova Lancia Delta: la versione sportiva farà impazzire tutti

Nuova Lancia Delta è una delle auto che in futuro faranno parte della gamma dello storico brand piemontese che nei prossimi anni sarà rilanciato in grande stile dal gruppo Stellantis nel segmento premium del mercato auto a livello europeo. Il marchio infatti tornerà in Europa dapprima in Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio. In un secondo momento non si esclude il ritorno anche in altri paesi come ad esempio il Regno Unito.

Nuova Lancia Delta: ecco come sarà e che caratteristiche avrà

La nuova Lancia Delta sarà il terzo modello del nuovo corso di Lancia a debuttare sul mercato dopo la nuova Lancia Ypsilon nel 2024 e un nuovo crossover che dovrebbe essere svelato nel 2026. Il suo debutto avverrà nel corso del 2028. Non è ancora chiaro dove l’auto verrà prodotta anche se sembra abbastanza probabile che la sua casa sarà l’Italia.

A proposito delle caratteristiche della nuova Lancia Delta sappiamo che verrà costruita sulla piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza di circa 440 cm. Come anticipato dal CEO di Lancia, Luca Napolitano la vettura sarà fedele a se stessa con uno stile che ricorderà molto da vicino la mitica vettura che negli scorsi decenni è stata grande protagonista nella gamma di Lancia. Questo significa che la nuova Lancia Delta avrà un design muscolare, geometrico e spigoloso.

Sembra certo che la vettura avrà anche una versione sportiva top di gamma che in onore del celebre passato della vettura offrirà prestazioni davvero importanti ai suoi clienti. Molto probabilmente questa versione della mitica vettura di Lancia sarà dotata della sigla HF. Grazie al ritorno della Delta è possibile che Lancia possa pensare di rientrare nel mondo del Motorsport come anticipato da alcuni dirigenti ma la decisione in proposito deve ancora essere presa.

Ti potrebbe interessare: Lancia offrirà importanti anticipazioni sul suo futuro a novembre